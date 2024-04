Le village viticole de Thai An, une destination incontournable à Ninh Thuân

Le village viticole de Thai An se trouve dans la commune de Vinh Hai, district de Ninh Hai, province de Ninh Thuân (Centre). Pour les vacances d'été 2024 et notamment les jours fériés du 30 avril au 1 er mai, c'est une destination idéale pour les touristes qui aiment la nature et apprécient le goût sucré de succulents raisins.

Photo : VNA/CVN

À environ 30 km au nord-est de la ville de Phan Rang-Thap Chàm, le long de la route côtière provinciale 702 menant à la baie de Vinh Hy, le village viticole de Thai An, fort de vignobles verdoyants s'étendant à perte de vue, offre un paysage splendide et paisible.

En ce moment, les jardiniers prennent activement soin de leurs prolifiques vignobles et préparent des produits et des services pour être prêts à servir les touristes pendant les vacances du 30 avril et du 1er mai.

Photo : VNA/CVN

Selon Nguyên Khac Phong, directeur de la Coopérative de services agricoles Thai An, de nombreux cépages différents sont cultivés tels que les NH01-152, NH01-26, NH04-102, Red cardinal... Chaque variété a sa propre saveur unique.

Afin de mettre en valeur les fruits frais de grande qualité, la Coopérative de Thai An a répliqué le nouveau cépage NH01-152 sur près de 20 ha. Il présente les caractéristiques d'un gros fruit de 0,5 à plus de 1,5 kg/grappe à la peau épaisse, à la chair ferme et croustillante, d’une douceur modérée à l’arôme doux très caractéristique une fois arrivé à maturité. Le fruit a une belle couleur de vin rouge.

Photo : VNA/CVN

En plus des raisins NH01-152 - le cépage qui a obtenu 4 étoiles au niveau provincial de la certification de produit OCOP (À chaque commune, son produit) -, la coopérative possède également sept autres produits OCOP 3 étoiles : raisins séchés sucrés et sans sucre, raisins roses séchés, mélasse de raisin, vin de raisin, pomme séchée, et confiture d’algue.

Nguyên Khac Phong a expliqué qu'en appliquant des techniques de coupe adaptées à chaque cépage, les vignerons peuvent récolter les fruits alternativement. La famille de M. Phong cultive 5.000 m2 de raisins sous serre selon un modèle de culture de haute technologie. Même si les prix sont très bons en ce moment, sa famille ne les a pas encore tout récoltés et réserve environ 720 m2 de raisins mûrs NH01-152 pour accueillir les visiteurs pendant les vacances du 30 avril et du 1er mai.

Photo : VNA/CVN

La commune de Vinh Hai possède environ 200 ha de vignobles. Pour les garder toujours verts et chargés de fruits, les vignerons appliquent les méthodes de culture aux normes de bonnes pratiques agricoles vietnamiennes (VietGAP) telles que la technologie d'irrigation économique, la culture en serre. Avec une météo favorable, ils peuvent récolter trois fois par an avec un rendement estimé de 2 à 3 tonnes de fruits sur 1.000 m2.

Entrée gratuite pour les visiteurs

Le village viticole de Thai An est généralement en accès libre de 09h00 à 18h00, accueillant les clients tous les jours. En plus de déguster des fruits frais et des produits transformés, les visiteurs peuvent découvrir les différents types de cépages et techniques de culture ou encore acheter des plants.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Van Hoà, directeur du Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Ninh Thuân, a fait savoir : "Les circuits touristiques avec des visites de vignobles se développent fortement dans les districts de Ninh Hai et Ninh Phuoc, Ninh Son de la province de Ninh Thuân".

Par conséquent, le secteur du tourisme se coordonne avec les localités pour créer des cours de formation à court terme sur les services d'accueil des touristes comme la restauration et l’hébergement, ainsi que l’installation de signalétique destinée aux touristes le long de l'itinéraire.

Ninh Thuân possède la plus grande superficie viticole du pays, avec plus de 1.000 ha, approvisionnant le marché avec 26.000 à 28.000 tonnes de raisins frais par an. Ces dernières années, la province donne la priorité au soutien aux vignerons pour qu'ils cultivent des variétés à haut rendement et de haute qualité, tout en promouvant des produits à la fois viticoles et touristiques.

Vu Nhung - Huy Thành/CVN