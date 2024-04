Le Premier ministre exhorte Ninh Thuân à maximiser son potentiel pour se développer

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté dimanche 28 avril à Phan Rang-Thap Chàm à une conférence sur l'aménagement de la province de Ninh Thuân et la promotion de l’investissement. Il a demandé à cette localité d'exploiter ses potentialités et avantages pour se développer de manière globale, rapide et durable.

Située sur la côte du Centre-Sud du pays, à l’intersection de trois axes de circulaire stratégique reliant le Sud-Est, le Centre-Sud et les Hauts Plateaux du Centre, cette localité a un grand potentiel de développement touristique, agricole, sylvicole et aquacole.

Le schéma directeur d'aménagement de la province de Ninh Thuân pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2050 vise à faire de Ninh Thuân une province avec un revenu moyen dans le groupe moyen supérieur du pays, avec un développement économique dynamique, rapide et durable. D’ici 2050, Ninh Thuân deviendra une province au développement global, rapide et durable, avec une économie diversifiée et prospère.

Elle prévoit de réorganiser l’espace de développement de la province en lien étroit avec les provinces du Centre-Sud selon quatre zones territoriales, trois zones motrices, trois corridors de développement, cinq groupes de secteurs avec l’économie maritime et l’économie urbaine comme un moteur du développement.

S’exprimant lors de la conférence, le Premier ministre Pham Minh Chinh a indiqué que la planification de Ninh Thuân avait été élaborée avec une réflexion révolutionnaire et une vision à long terme, sur la base de la promotion du potentiel distinct, des opportunités exceptionnelles et des avantages compétitifs de la province.

Il a souligné cinq piliers et avancées que Ninh Thuân doit réaliser dans les temps à venir dans les domaines des énergies renouvelables, du tourisme, de l’industrie de la transformation et de la fabrication, de l’agriculture de haute technologie et de l’immobilier.

Le chef du gouvernement a demandé à Ninh Thuân de se concentrer sur la mobilisation et l’utilisation efficace de toutes les ressources légales pour promouvoir les moteurs de croissance traditionnels (investissement, exportation, consommation) tout en créant des percées dans de nouveaux moteurs de croissance (économie verte, économie numérique, économie circulaire, économie du partage, économie du savoir, adaptation au changement climatique, développement durable)...

Ninh Thuân a connu un taux de croissance du produit intérieur brut régional (PIBR) de 9,4% en 2023, de 8,6% en moyenne annuelle sur la période 2010-2023, chiffre supérieur à la moyenne nationale, de 9,4% en 2023. Son PIBR a augmenté de 5,9 fois par rapport à 2010 pour atteindre plus de 52.700 milliards de dôngs (environ 2,1 milliards d'USD).

