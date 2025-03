Échappée belle à Hua Tat : nature, culture et traditions

Niché au cœur du district de Vân Hô, Hua Tat est un véritable joyau du patrimoine H’mông, où les traditions ancestrales sont encore vivaces et où le tourisme communautaire s’est développé tout en respectant l’authenticité de ce village de 175 foyers.

“Le printemps est l’occasion de plus en plus souvent de partir en voyage. Et je trouve que Hua Tat sera un bon choix pour ceux qui aiment découvrir des traits culturels spécifiques de l’ethnie H’mông”, partage Hoàng Thi Vinh, une touriste venue de Hanoï.

Découvrant ce village pour la première fois l’an passé, Mme Vinh a décidé d’y retourner avec sa famille. “Cette année, j’accompagne mes parents et mon fils. Au printemps, ce lieu devient un +plateau blanc+ avec les pruniers en fleur tapissant les pentes des montagnes et même certaines rizières en terrasses, créant des scènes poétiques. Je pense que tout le monde adorera ces vergers parés de couleurs blanches des fleurs”, confie-t-elle.

Logée chez Trang A Chu homestay, la famille de Hoàng Thi Vinh est charmée par l’accueil chaleureux et l’atmosphère authentique de cette maison d’hôtes. Première du village à se lancer dans cette aventure, Trang A Chu a su créer un lieu unique où les visiteurs peuvent découvrir la culture H’mông tout en profitant d’un confort simple.

Sa bâtisse, capable d’accueillir environ 60-70 personnes par jour, permet d’améliorer les conditions de vie de sa famille. “Le tourisme nous rapporte aujourd’hui des revenus importants en complément des travaux champêtres et notre vie est bien meilleure qu’autrefois”, indique Trang A Chu.

“Je suis très satisfaite du séjour dans ce homestay. La maison est belle et dispose de tout le confort nécessaire. Les repas sont bons et la famille est très accueillante. Que demander de plus ? J’y reviendrai sans aucun doute”, s’enthousiasme Hoàng Thi Vinh.

Trang A Chu, pionnière du tourisme communautaire à Hua Tat, a inspiré d’autres à suivre son exemple. Actuellement, ce village compte cinq familles engagée dans le homestay. “Nous nous efforçons par tous les moyens de maximiser les intérêts de la communauté locale en attirant les touristes des quatre coins du pays et de l’étranger”, déclare Trang A Chu.

Développer le tourisme communautaire

Hua Tat est l’un des rares villages de tourisme communautaire du district de Vân Hô où les caractéristiques culturelles traditionnelles de l’ethnie H’mông sont encore pleinement préservées. Bien que situé le long de la Nationale N°6, il offre une immersion unique au cœur de la vie quotidienne des H’mông.

Une des expériences inoubliables pour les touristes est d’assister au processus de fabrication de papiers et de peintures sur papier des H’mông vivant ici.

En effet, le papier occupe une place essentielle dans la vie de cette ethnie minoritaire qui croit que l’utilisation de papiers faits main pour décorer l’autel et la maison pendant des occasions spéciales permet de voir leurs prières se concrétiser.

Inspirés par cette tradition, les H’mông ont créé l’art de la peinture sur papier. Les visiteurs à Hua Tat peuvent découvrir ce savoir-faire unique et participer à la création de jolies peintures sous le guidage des habitants locaux.

“Notre atelier attire de plus en plus de curieux, tant vietnamiens qu’étrangers. Certains jours, nous accueillons jusqu’à cinq groupes de visiteurs souhaitant découvrir les secrets de la fabrication du papier traditionnel. C’est une véritable joie de les guider pas à pas dans la création de leurs propres œuvres”, dit Trang A Cua.

“Cette une expérience amusante et relaxante !”, confie Anne Sophie, venue de Lyon (France).

Hua Tat offre une multitude d’expériences : des repas faits maison aux fêtes traditionnelles, en passant par des randonnées dans les paysages environnants. De quoi satisfaire tous les curieux. Que vous soyez amateur de nature, de culture ou simplement en quête de dépaysement, ce village saura vous séduire !

Texte et photos : Phuong Mai/CVN