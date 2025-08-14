Promouvoir l’image du Vietnam à travers un concours de vidéos touristiques

Le 13 août à Hanoï, le Centre de transformation numérique pour la culture, les sports et le tourisme (relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme) a lancé un concours de création de vidéos intitulé "Impressions du tourisme vietnamien", visant à promouvoir la beauté naturelle et culturelle du pays auprès des touristes vietnamiens et étrangers.

Le concours contribue à enrichir la base de données d’images et de vidéos servant aux campagnes de communication touristique nationales à l’ère de la transformation numérique, et à positionner le Vietnam comme une destination attrayante, de qualité et durable.

Selon le comité d’organisation, le concours exploite la forte diffusion des technologies, des réseaux sociaux et des plateformes de vidéos courtes. Les œuvres portent sur la découverte de la beauté du pays, de son peuple, de sa culture et de ses destinations. Les sujets sur le patrimoine culturel, les nouveaux produits touristiques, le tourisme vert, responsable, de santé, le tourisme de golf et le tourisme d’affaires (MICE) sont particulièrement encouragés.

Le concours s’adresse aux citoyens vietnamiens vivant au Vietnam ou à l’étranger, aux étrangers résidant au Vietnam ainsi qu’aux organisations opérant dans le pays. Chaque auteur ou groupe d’auteurs peut envoyer jusqu’à cinq vidéos, soit au format court (moins de 60 secondes) soit au format long (moins de 5 minutes).

La valeur totale des prix s’élève à plusieurs centaines de millions de dôngs, avec un premier prix de 58 millions de dôngs, deux deuxièmes prix de 45 millions de dôngs chacun, cinq troisièmes prix, cinq prix d’encouragement, un prix du clip le plus voté et plusieurs prix spéciaux.

Les candidatures sont reçues du 15 août au 15 novembre 2025. La cérémonie de remise des prix aura lieu en décembre 2025.

