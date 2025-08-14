icon search
mask
Tourisme
Les étrangers appartenant à des catégories spéciales éligibles à l'exemption de visa à partir du 15 août 2025

Le Décret N°221 du 8 août 2025 du gouvernement réglemente l'exemption temporaire de visa pour les étrangers appartenant à des catégories spéciales bénéficiant d'un traitement préférentiel pour servir le développement socio-économique.

>> Exemption de visa à durée limitée pour les étrangers appartenant à des catégories spéciales

>> Le Vietnam accorde une exemption de visa de 45 jours aux citoyens de 12 pays

>> Le Vietnam ambitionne de devenir le prochain tigre économique d’Asie


#étrangers #catégories spéciales éligibles #exemption #visa

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top