Les étrangers appartenant à des catégories spéciales éligibles à l'exemption de visa à partir du 15 août 2025

Le Décret N°221 du 8 août 2025 du gouvernement réglemente l'exemption temporaire de visa pour les étrangers appartenant à des catégories spéciales bénéficiant d'un traitement préférentiel pour servir le développement socio-économique.