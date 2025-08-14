Les étrangers appartenant à des catégories spéciales éligibles à l'exemption de visa à partir du 15 août 2025

>> Exemption de visa à durée limitée pour les étrangers appartenant à des catégories spéciales
>> Le Vietnam accorde une exemption de visa de 45 jours aux citoyens de 12 pays
>> Le Vietnam ambitionne de devenir le prochain tigre économique d’Asie
Le Décret N°221 du 8 août 2025 du gouvernement réglemente l'exemption temporaire de visa pour les étrangers appartenant à des catégories spéciales bénéficiant d'un traitement préférentiel pour servir le développement socio-économique.
>> Exemption de visa à durée limitée pour les étrangers appartenant à des catégories spéciales
>> Le Vietnam accorde une exemption de visa de 45 jours aux citoyens de 12 pays
>> Le Vietnam ambitionne de devenir le prochain tigre économique d’Asie