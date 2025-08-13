Le tourisme intérieur en plein essor à l'occasion des congés du 2 septembre

Avec quatre jours de congé du 30 août au 2 septembre, la Fête nationale de cette année est considérée comme une "opportunité en or" pour dynamiser le tourisme intérieur. De nombreuses agences de voyage ont lancé des programmes promotionnels et de nouveaux produits touristiques pour anticiper la demande croissante.

Photo : VNA/CVN

Dès juillet, la demande de circuits pour le 2 septembre s'est intensifiée, en particulier vers Hanoï, où se dérouleront de grands événements historiques et culturels, notamment le défilé commémoratif du 80e anniversaire de la Révolution d’Août sur la place Ba Dinh. D’après Booking.com, Hanoï est devenue la destination la plus recherchée par les Vietnamiens pour cette période, dépassant sa 7e position de 2024. Agoda a indiqué également que les recherches d’hébergements à Hanoï ont été multipliées par 44 par rapport à l’année précédente.

Selon Nguyên Van Tai, directeur de Vietsense Travel, la ville est devenue un pôle d’attraction majeur pour les touristes du Sud et du Centre. Les circuits combinant Hanoï avec d'autres destinations du Nord comme Ninh Binh, Ha Long, Bac Ninh, ou Sa Pa sont très prisés. Les agences comme Saigontourist enregistrent également une forte hausse des réservations en provenance du Sud et de la diaspora vietnamienne.

Photo : VNA/CVN

Pour répondre à cette forte demande, le secteur touristique de Hanoï a développé de nouveaux produits : circuits d’une journée, excursions culturelles et gastronomiques, tours thématiques comme “La route du patrimoine Nam Thang Long-Hanoï”, “La cloche de Trân Vu”, ou encore le train touristique nocturne “Cinq portes de la ville” dès le 19 août. De plus, plusieurs musées et sites culturels ouvriront gratuitement leurs portes pendant cette période.

Des agences comme Vietravel et Saigontourist ont créé des circuits spéciaux qui combinent participation aux festivités et découverte des sites du Nord. Parallèlement, d'autres voyageurs préfèrent les destinations balnéaires comme Thanh Hóa, Dà Nang ou Phu Quôc, ou des circuits plus proches de chez eux.

Cette dynamique du 2 septembre devrait donner un coup de pouce au secteur touristique avant la haute saison de fin d’année et ainsi atteindre les objectifs fixés en matière de fréquentation touristique.

VNA/CVN