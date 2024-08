Le Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam célèbre la Fête nationale

Photo : VNA/CVN

Le Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam invite les visiteurs à participer à une série d'activités célébrant la Fête nationale le 2 septembre.

Des activités auront lieu du 31 août au 3 septembre dans le fameux village situé en banlieue de Hanoï visant à honorer et à présenter la culture et les coutumes des groupes ethniques vietnamiens.

Les visiteurs du village auront l'occasion de s'immerger dans la riche culture des groupes ethniques grâce au programme intitulé "Vui Têt Dôc Lâp" (Soyez joyeux à la Fête nationale).

Le programme mettra en valeur la danse du khèn des membres de l'ethnie Mông, le câp sac (rituel de maturité) des Nùng et la cérémonie de lavage de la tête des Thaï.

Le khèn et la danse du khèn sont des formes musicales qui expriment des sentiments profonds et relient cette vie au monde spirituel.

Les H'mông jouent et dansent le khèn lors des festivals et des célébrations du Nouvel an. Il exprime l'amour, la communauté et la nature et permet d'entrer en contact avec le monde des morts. Les jeunes hommes H'mông jouent du khèn et dansent pour montrer leur force, leur sensibilité et leur habileté.

Photo : VNA/CVN

Le câp sac est un rite qui déclare le passage à l'âge adulte des hommes Nùng. Le rituel du câp sac est un élément indispensable de la vie de chaque homme Nùng car il l'aide à être reconnu comme étant suffisamment mature pour participer aux principales activités de la communauté. Le câp sac est un rituel unique, transmis de génération en génération dans la communauté.

Le programme "Vui Têt Dôc Lâp" promet une vitrine éblouissante des riches cultures traditionnelles à travers le marché des hautes terres, avec des danses folkloriques enchanteresses, des cuisines régionales et d'autres spectacles festifs.

La province de Bac Ninh, au nord du pays, comptera une trentaine de stands durant l'événement pour présenter aux visiteurs sa culture et son architecture, ainsi que des jeux folkloriques, de l'artisanat traditionnel et le quan ho (chant alterné traditionnel de la région du Kinh Bac), reconnu par l'UNESCO. Des tableaux de quan ho seront également exposés.

Trois cents artisans et artistes participeront à l'événement.

VNA/CVN