Préserver et promouvoir la valeur du patrimoine Han Nôm

La province œuvre activement à la conservation et à la mise en valeur de ce précieux patrimoine, positionnant ainsi Thua Thiên Huê comme un centre culturel unique et le cœur de la préservation de ce patrimoine emblématique du Vietnam.

Efforts pour collecter des archives précieuses

Les documents Han Nôm de Thua Thiên Huê se présentent principalement sous forme de décrets, d'ordonnances, de plumes royales du roi et de documents rares dans les domaines de la culture, du droit, de l’administration, du foncier, de la population, des règlements... remontant à la dynastie de Lê et de Tây Son jusqu'aux seigneurs Nguyên et à la dynastie des Nguyên.

Ces documents sont des pièces importantes du tableau historique et culturel de l’ancienne cité impériale de Huê. Cependant, à cause du temps qui passe et de conditions de conservations difficiles, le patrimoine Han Nôm à Thua Thiên Huê s'est endommagé et a progressivement été perdu.

La directrice de la Bibliothèque générale de Thua Thiên Huê, Hoàng Thi Kim Oanh, a déclaré que depuis 2009, l'unité travaillait en coordination avec la Bibliothèque scientifique générale de Hô Chi Minh-Ville pour collecter et numériser ainsi que restaurer et promouvoir la valeur du patrimoine Han Nôm.

À ce jour, près de 418.000 pages réparties sur plus de 5.210 documents ont été numérisées et conservées. De nombreux documents rares, parfois gravement endommagés, ont été restaurés, traités, analysés et mis en valeur pour promouvoir leur importance. Cette initiative a grandement contribué à la préservation du patrimoine Hán Nôm, une source précieuse pour la recherche sur la culture, l'histoire, l'économie et la politique de l'ancienne terre de Thuân Hoa (comprenant les provinces de Quang Binh, Quang Tri et Thua Thiên Huê) en particulier, et du pays dans son ensemble.

L'enquête, la collecte et la numérisation des sources de documents Han Nôm sont mises en œuvre par la Bibliothèque générale de la province de Thua Thiên Huê comptant 187 villages et plus de 923 clans. Parmi les documents numérisés, on peut citer des documents précieux comme le Code Hoàng Viêt sous le règne du roi Gia Long ; de nombreux livres en bronze, ordonnances et décorations en tissu de soie dans les palais de Hàm Thuân Công, Kiên Hoa Quan Công, Nguyên Phuc Tôc. En outre, ont été numérisés plus de 30.000 pages de documents divers, notamment administratifs, des dynasties Lê, Tây Son, Nguyên dans les villages de Phu Bài, Kim Long, Luong Quan, Duong Xuân Thuong (ville de Huê)…

En outre, la bibliothèque a organisé de nombreuses expositions, présentant des documents Han Nôm rares tels que des ordinations, des diplômes et d'autres documents numérisés et restaurés.

La bibliothèque a sélectionné et publié un certain nombre de ces précieuses publications telles que le livre Ordination, Régulation et Promulgation sous la dynastie Nguyên dans la province de Thua Thiên Huê (sélectionné) publié en 2020 ; le livre "Diplôme des fonctionnaires de la dynastie Nguyen dans la province de Thua Thiên Huê" publié en 2021 ; le livre "Documents, lettres et pétitions des villages de Han Nôm de la province de Thua Thiên Huê" publié en 2022… La bibliothèque a jusqu'ici traité et catalogué plus de 5.210 documents dans le logiciel Emiclib, prêts à servir les lecteurs.

Promouvoir la valeur du patrimoine Han Nôm

Le patrimoine Han Nôm est un message écrit important pour relier le passé au présent, donnant aux générations l'opportunité d'en apprendre davantage sur les racines historiques et culturelles de la nation.

Selon les experts, le patrimoine Hán Nôm à Thua Thiên Huê est actuellement menacé de détérioration et de perte en raison des conditions météorologiques et des problèmes de conservation. Le nombre de chercheurs spécialisés dans ce domaine diminue et la jeune génération a un accès limité à ces matériaux. De plus, la formation d'experts en Hán Nôm est un processus long et complexe, rendant cette tâche particulièrement difficile.

Outre le système de documents et d’archives stockés et conservés dans les agences, unités et organisations, les sources documentaires Han Nôm dans les communautés villageoises, chez les clans, les familles sont également très diverses et riches. Par conséquent, il est nécessaire de les collecter, les numériser et les conserver.

Le chercheur Nguyên Xuân Hoà a souligné que, bien que près d'un demi-million de pages de documents Hán Nôm aient été collectées et numérisées, cela reste insuffisant, car le patrimoine Hán Nôm dans les villages et au sein des familles demeure immense.

En plus de continuer à approfondir la collecte et la numérisation, la province doit élaborer un programme pour transcrire, évaluer et sélectionner des documents précieux à traduire et à présenter au public.

La plupart des documents numérisés sont toujours dans des archives, inaccessibles au public et aux chercheurs. Le secteur culturel doit envisager de mettre en place des projets visant à mieux exploiter cette ressource et, à long terme, de créer le Centre de documentation Han Nôm de Huê.

Phan Thanh Hai, directeur du Service de la culture et des sports de Thua Thiên Huê, a déclaré que dans un avenir proche, la bibliothèque devra intensifier ses efforts pour collecter, numériser, exploiter et valoriser proactivement les documents Hán Nôm. Il a également recommandé que le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, ainsi que le Comité populaire de la province de Thua Thiên Huê, investissent dans la construction d'une bibliothèque équipée d'infrastructures modernes et d'une équipe d'experts spécialisés en Hán Nôm, tout en assurant la formation du personnel, afin de renforcer la recherche, l'exploitation et la mise en lumière de ce patrimoine unique.

Phan Thanh Hai a également souligné que le patrimoine Hán Nôm ne se limite pas à Huê, mais est disséminé à travers le monde. Selon lui, il est donc nécessaire de mettre en place une stratégie spécifique et de prévoir des investissements appropriés pour "rapatrier" ces précieux héritages.

