Le complexe Baie de Ha Long - Archipel de Cat Bà reconnu patrimoine géologique international

Photo : VNA/CVN

Selon le Professeur agrégé, le Dr Trân Tân Vân, ancien directeur de l'Institut des géosciences et des ressources minérales (ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement), qui a participé et présidé deux documents du patrimoine mondial liés aux valeurs mondiales exceptionnelles en géologie, a directement préparé les documents à soumettre à l'UISG pour reconnaître le complexe Baie de Ha Long - Archipel de Cat Bà comme patrimoine géologique international, le complexe Baie de Ha Long - Archipel de Cat Bà a été reconnu pour deux valeurs mondiales exceptionnelles : histoire géologique et géomorphologie karstique.

Il est prévu que l'UISG annoncerait la liste des 100 sites du patrimoine géologique lors du 37e Congrès géologique international (IGC) qui se tiendra du 25 au 31 août 2024 à Busan en République de Corée.

VNA/CVN