Clôture du Festival international de danse 2024 à Thua Thiên-Huê

Le Festival international de danse 2024 s’est clôturé le 21 août au Centre culturel et cinématographique de la province de Thua Thiên-Huê (Centre).

Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie de clôture, le jury a décerné cinq médailles d'or et 10 d'argent à des performances de haute qualité artistique.

Les médailles d'or ont été attribuées à des performances de l'Université militaire de la culture et des arts, de la Troupe artistique du Laos, de la Troupe artistique d’Indonésie, de l'Académie de danse du Vietnam et de l’Opéra-Ballet du Vietnam.

En plus, l'Association vietnamienne des artistes de la danse a remis des prix à d’excellents unités artistiques, artistes de danse et chorégraphes.

Ce festival avait débuté le 17 août, réunissant près de 500 artistes et acteurs de neuf pays (les Philippines, la Chine, l'Inde, l'Indonésie, la Malaisie, le Cambodge, le Laos, les Émirats arabes unis et le Vietnam).

L’événement, organisé tous les trois ans, voit la participation d'unités professionnelles de divers pays et territoires du monde entier. L'objectif est de promouvoir la coopération dans le domaine de la culture entre le Vietnam et d'autres pays. L'occasion aussi pour les artistes du pays hôte de présenter et promouvoir l'art de la danse vietnamienne auprès des amis internationaux.

VNA/CVN