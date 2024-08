Bac Ninh propose trois types d'art comme patrimoine culturel immatériel national

Le directeur adjoint du Service de la culture, des sports et du tourisme, Nguyên Van Dap, a déclaré que le service élaborait des dossiers de reconnaissance de la fête de Lim, de l’art du chèo de Bac Ninh et du spectacle de marionnettes sur l'eau de Dông Ngu comme patrimoines culturels immatériels en 2024.

C’est l’occasion pour la province d’assembler et de compiler tous les documents, images et artefacts concernés, d’évaluer l'état des patrimoines dans le passé et le présent pour en évaluer la valeur, la vitalité, la conservation et le risque d'extinction du patrimoine ainsi la capacité à le maintenir et son influence sur la vie communautaire contemporaine.

Les agences concernées sont responsables de la préparation des documents sur la base de recherches réelles (travail de terrain), de la collecte d'informations et de documents relatifs à la fête de Lim, au chèo de Bac Ninh et aux marionnettes sur l'eau de Dông Ngu, conformément à la circulaire N°04/2010 datant du 30 décembre 2010 du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Ces dossiers contribueront activement à l'organisation, à la gestion et à la proposition de solutions potentielles de préservation et de promotion des valeurs caractéristiques de chacun de ces patrimoines.

Traits culturels distincts

La fête de Lim est une fête culturelle très originale des villages de quan ho (chant alterné) de Bac Ninh, qui se tient du 13e au 15e jour du premier mois lunaire, sur la colline de Lim, dans le bourg éponyme du district de Tiên Du. Processions, cérémonies rituelles, concours de chant et jeux populaires rythment les réjouissances, avec une foule nombreuse composée en majorité de jeunes filles et garçons.

Les représentations de quan ho sont le cœur de cette fête dont la réputation a depuis longtemps fait le tour du Vietnam. C’est un genre musical propre au Kinh Bac, ancien nom de la province de Bac Ninh, et plus généralement à toute la région Nord. Lim est le point de rendez-vous annuel pour tous les chanteurs. Ce n’est pas par hasard qu’elle est surnommée la fête des chants alternés.

Né au Xe siècle dans le delta du fleuve Rouge puis propagé dans la région moyenne du Nord et au nord du Centre, le chèo est un art traditionnel original qui joue un rôle important dans la vie spirituelle des Vietnamiens.

Autrefois, les représentations de chèo se tenaient dans la cour de la maison communale, de la pagode ou de la maison des familles nobles. La scène n’était qu’une natte étalée au centre de la cour, les artistes se produisaient dessus, les instrumentistes se trouvaient au bord de la natte et les spectateurs se tenaient debout devant et des deux côtés de la scène.

Au fil du temps, l’espace de la scène a changé. Aujourd’hui, le chèo est représenté non seulement dans la cour de la maison commune mais aussi sur de grandes scènes équipées de matériel audiovisuel moderne. Le contenu des pièces est actualisé pour s’approcher de la vie moderne, permettant de populariser l’art du chèo auprès du grand public.

Dông Ngu est l’un des 14 villages les plus réputés pour l’art ancestral des spectacles de marionnettes sur l’eau. L’art des marionnettes sur l’eau de ce village se différencie de celui des autres par l’utilisation des airs de quan ho de Bac Ninh comme musique de base. Les spectacles sont généralement joués à l’occasion des fêtes du village. Tombé en désuétude pendant plusieurs années, le métier de marionnettiste a été réintroduit dans le village en 1958. La statue du fondateur du métier est aujourd’hui encore préservée dans la maison communale du village.

À ce jour, Bac Ninh compte près de 1.600 sites dont 643 reliques classées, 4 reliques nationales spéciales et 204 autres nationales. La province recèle actuellement 18 artefacts et groupes d’artefacts reconnus comme trésors nationaux. En outre, on y dénombre 49 patrimoines culturels immatériels dont 4 reconnus par l'UNESCO et 8 classés dans la Liste nationale.

Texte : Thuong Thành/CVN

Photos : VNA/CVN