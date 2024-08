Renforcement des échanges culturels entre le Vietnam et la Malaisie

L'Association d'amitié Malaisie - Vietnam et l'Université de Malaya (UM) ont organisé vendredi soir 23 août une conférence internationale sur les échanges culturels, la coopération économique et les liens d'amitié entre le Vietnam et la Malaisie.

Dans son discours d'ouverture, la professeure et docteure Yvonne Lim Ai Lian, vice-chancelière adjointe associée à l'UM, a souligné le pouvoir des échanges culturels dans la promotion de la compréhension et de la solidarité entre les deux pays.

Elle a noté que l'événement présentait des plats traditionnels, des performances artistiques du Vietnam et de la Malaisie et proposait des interactions avec des experts culturels, aidant ainsi les participants à partager des similitudes et à explorer les aspects uniques de la culture de l'autre.

L'ambassadrice adjointe du Vietnam en Malaisie, Nguyên Thi Ngoc Anh, a déclaré qu'après plus d'un demi-siècle de relations diplomatiques, la coopération entre les deux pays s'est développée dans divers domaines, notamment les échanges culturels et interpersonnels.

Elle a exprimé son espoir que dans les temps à venir, la Faculté de Langue et de Linguistique (FLL) en particulier et l'UM en général maintiendront les activités traditionnelles d'échanges culturels pour promouvoir et préserver l'image, la culture et le peuple de chaque pays, et créer des opportunités de collaboration dans le futur.

