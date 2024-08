Exposition "Thang Long - Hanoï, Mille ans de civilisation" à Hô Chi Minh-Ville

Le 23 août, à Hô Chi Minh-Ville, le Centre de conservation du patrimoine de Thang Long - Hanoï, le Centre d'activités culturelles et scientifiques Van Miêu - Quôc Tu Giam et le musée de Hô Chi Minh-Ville ont inauguré l'exposition "Thang Long - Hanoï, Mille ans de civilisation".

>> Hô Chi Minh-Ville : remise des prix du concours des idées de start-up UNIV.STAR 2024

>> À Hô Chi Minh-Ville, les lanternes s’illuminent à la veille de la Fête de la mi-automne

Il s'agit d'une activité dans le cadre du programme "Journées de Hanoï à Hô Chi Minh-Ville", qui se déroule du 23 au 25 août, visant à célébrer le 70e anniversaire de la Journée de libération de la capitale (10 octobre 1954 - 10 octobre 2024).

L'exposition présente les valeurs culturelles uniques de Hanoï à travers le patrimoine mondial de la Citadelle impériale de Thang Long - Hanoï et le site national spécial de Van Miêu - Quôc Tu Giam. Deux reliques importantes, symboles de la culture millénaire de Thang Long - Hanoï.

L'espace d'exposition "Citadelle impériale de Thang Long - Patrimoine pour l'avenir" comprend 150 documents, images et artefacts, répartis en trois thèmes. L'exposition présente 13 siècles d'histoire du site depuis les dynasties des Ly, Trân, Lê, Mac jusqu'à celle des Nguyên avec des artefacts associés à ces périodes tels que bols en céramique turquoise, pierre à encre en forme de carpe de la dynastie des Trân, vase à tilleul, coupe à tabac de celle des Lê,...

À cela s'ajoutent des images d'œuvres architecturales uniques telles que la tour du drapeau de Hanoï, Cua Bac, le palais Kinh Thiên, Doan Môn... qui sont autant de jalons pour en apprendre plus sur les 1.000 ans d'histoire de la Citadelle impériale de Thang Long.

L'espace d'exposition "Văn Miêu - Quôc Tu Giam, quintessence de la philosophie vietnamien" présente le processus de formation et de développement du Van Miêu - Quôc Tu Giam et le parcours d'apprentissage d'un étudiant confucianiste dans le cadre du système éducatif ancien.

L'exposition offre au public des expériences nouvelles et attrayantes en combinant des formes de présentation traditionnelles harmonieusement entrelacées avec des solutions technologiques modernes telles que questions-réponses avec la tortue AI, expérience d'écriture de calligraphie à travers des lunettes de réalité virtuelle (VR)…

Un spectacle de cartographie 3D sur le thème "L'essence de l'apprentissage" recrée l'histoire du Van Miêu - Quôc Tu Giam, en honorant la tradition d'apprentissage studieux et de respect envers les enseignants.

Selon Dô Dinh Hông, directeur du Service de la culture et des sports de Hanoï, "l'exposition est une activité concrète pour promouvoir les valeurs culturelles uniques de Thang Long - Hanoï, ainsi que les relations de coopération étroites entre la capitale et Hô Chi Minh-Ville, notamment dans la culture, le tourisme et l'économie".

Lors de la cérémonie d'ouverture, le Comité municipal du Parti, le Conseil populaire, le Comité populaire et le Comité du Front de la Patrie de Hanoï ont offert à leurs homologues de Hô Chi Minh-Ville une version du tambour en bronze reconnu Trésor national et symbole de la longévité de la culture nationale.

Il s’agit d’un cadeau significatif, contribuant à honorer les précieuses valeurs culturelles et historiques de la nation.

Thang Long - Hanoï est la capitale de mille ans de civilisation, le lieu où les valeurs culturelles nationales ont convergé, se sont cristallisées puis propagées. Au cours de ses mille années d'histoire, cette terre a été nourrie par des valeurs culturelles uniques, qui ont rayonné dans toutes les régions du pays.

Aujourd'hui, Thang Long - Hanoi conserve encore ses valeurs culturelles traditionnelles uniques et ses précieuses reliques historiques et culturelles, créant à la fois une identité forte et des ressources précieuses pour son développement durable.

L'exposition "Thang Long – Hanoï, mille ans de civilisation" se tient du 23 août au 31 octobre au musée de Hô Chi Minh-Ville.

Texte : Minh Thu/CVN

Photos : Quang Châu/CVN