À Hô Chi Minh-Ville, les lanternes s’illuminent à la veille de la Fête de la mi-automne

Photo : VNA/CVN

Parmi ces rues, la rue de lanternes Luong Nhu Hoc, située dans le 5e arrondissement, attire un grand nombre de visiteurs, venus admirer et immortaliser les moments colorés de la saison festive.

Rues de lanternes animées

Dès le début du mois d’août, l’atmosphère festive envahit les rues de lanternes, avec des rangées de lanternes de toutes sortes, tailles et formes, allant des modèles traditionnels aux plus modernes.

Certains lieux populaires pour les jeunes qui souhaitent visiter incluent la rue de lanternes au Van Hanh Mall dans le 10e arrondissement, le Crescent Mall dans le 7e arrondissement, le marché Ba Tu sur la rue Binh Phu dans le 6e arrondissement, ou encore le café lanternes dans le 12e arrondissement de Tân Binh. Toutefois, la rue de lanternes la plus connue reste celle de Luong Nhu Hoc dans le 5e arrondissement.

Dans ces rues, les magasins proposent une grande variété de lanternes aux designs variés, allant des formes traditionnelles comme l’étoile ou le poisson carpe aux modèles modernes illuminés par des LED.

Les enfants, accompagnés de leurs parents et proches, rient et discutent gaiement, se mêlant à la foule qui afflue vers la rue de lanternes pour admirer et acheter des articles pour la Fête de la mi-automne à venir.

Madame Nguyên Hô Mai Trang, habitant dans la ville de Thu Duc, indique : "C’est la première fois que je viens ici, et je suis assez surprise car il reste encore un mois avant la mi-automne, mais l’endroit est déjà très animé, plein de monde, et il y a beaucoup de nouvelles lanternes .Par exemple, il y a déjà des lanternes représentant des personnages récemment populaires comme Labubu, ce que je trouve assez intéressant".

C’est également la première fois que Madame Ngô Hông Lê, habitante du 12e arrondissement, visite la rue de lanternes. Elle se sent très excitée et est rapidement attirée par la diversité et la créativité des modèles de lanternes : "Je suis un peu surprise car il y a beaucoup de monde et c’est très animé. Les gens viennent visiter ces rues où de nombreux modèles de lanternes, des plus traditionnels aux plus modernes, sont exposés".

Photo : VNA/CVN

La foule venant visiter, faire des achats et prendre des photos a créé une scène animée, illuminée par des lanternes clignotantes de toutes les couleurs. La joie est évidente sur les visages des enfants qui tiennent dans leurs mains la lanterne de leurs rêves, se promenant joyeusement en famille, ce qui augmente l’excitation et l’impatience d’attendre la saison de la mi-automne.

Retour aux traditions

Les modèles de lanternes de cette année ne se contentent pas de préserver les valeurs traditionnelles, ils évoluent également pour s’adapter aux tendances modernes.

Outre les lanternes en forme d’étoile ou de poisson carpe qui sont très présentes, de nouveaux modèles de lanternes modernes, comme celles à l’effigie de Labubu - un personnage de dessin animé populaire - ont fait leur apparition à Hô Chi Minh-Ville, séduisant de nombreux jeunes.

Ces lanternes sont non seulement esthétiquement attrayantes, mais également équipées de LED et peuvent même émettre des sons, rendant l’expérience d’achat de lanternes plus agréable que jamais.

Photo : VNA/CVN

Selon Kha Vinh Tuong, un vendeur de lanternes dans le 5e arrondissement, beaucoup d’enfants préfèrent aujourd’hui les lanternes Labubu avec lumière. Les personnes d’âge moyen préfèrent les lanternes traditionnelles, tandis que les plus jeunes aiment les objets qui marchent sur piles ou sont en bois.

Avec près de 20 ans d’expérience dans la vente de lanternes, Trân Vinh Nhu constate que la rue de lanternes retrouve peu à peu son charme d’antan avec de nombreux modèles traditionnels qui reviennent en force.

"Aujourd’hui, les gens ont tendance à revenir aux lanternes traditionnelles. Ils apprécient davantage les objets d’autrefois que ceux de l’époque moderne. Les modèles les plus populaires sont les lanternes en forme d’étoiles ou en papier cellophane. L’année dernière, les lanternes en forme de lapin étaient très en vogue, mais cette année, les lanternes Labubu sont préférées", confie-t-il.

Les rues de lanternes, illuminées et colorées, ne sont pas seulement des lieux de shopping, mais aussi des rendez-vous culturels pour les habitants et les touristes de Hô Chi Minh-Ville à chaque Fête de la mi-automne. La combinaison de lanternes traditionnelles et modernes, dans une ambiance festive animée, enrichit le tableau culturel de Hô Chi Minh-Ville.

NDEL/VNA/CVN