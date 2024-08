Hô Chi Minh-Ville veut inscrire la danse de la licorne au patrimoine national

Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a soumis un document au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme pour inscrire l’art de la danse de la licorne, du lion et du dragon, pratiqué par la population locale, sur la liste du patrimoine culturel immatériel national.

Photo : Tuân Duc/VNA/CVN

Les autorités locales travaillent avec les experts de l’Union de danse de la licorne, du lion et du dragon de la ville pour reconnaître cette danse comme patrimoine culturel immatériel national de l’humanité, selon le Département de la culture et de l’information.

La danse de la licorne, du lion et du dragon (Múa lân sư rồng) est souvent pratiquée par l’ethnie Hoa (chinoise-vietnamienne), qui représente environ 4% de la population de Hô Chi Minh-Ville. De nombreux Hoa vivent à Chợ Lớn (Grand Marché) dans les 5e et 11e arrondissements.

Cette danse est généralement exécutée pour apporter chance et bonheur pendant la traditionnelle fête du Tết (Nouvel An lunaire), la Fête de la mi-automne (Rằm Trung Thu) le 15 août du calendrier lunaire, et lors des cérémonies d’ouverture d’une nouvelle entreprise ou de construction d’une nouvelle maison.

Hô Chi Minh-Ville compte 60 troupes amateurs et professionnelles de danse de la licorne, du lion et du dragon, dont Nhơn Nghĩa Đường et Kiến Thắng Đường de Chợ Lớn, qui comptent chacune entre 100 et 200 membres.

Lân (licorne), sư (lion) et rồng (dragon) sont des symboles de pouvoir, de sagesse et de bonne fortune. Ils chassent les mauvais esprits et apportent bonheur, longévité et chance.

Les artistes portent des costumes noirs et blancs qui symbolisent l’équilibre entre âm (yin) et dương (yang), ainsi que des ceintures en tissu rouge qui montrent leur passion pour les arts martiaux.

Pendant le Tết (Nouvel An lunaire), ils utilisent des vêtements rouges pour porter chance. Ils jouent de différents tambours pour exciter le public et réalisent également des numéros de cirque.

Photo : VN/CVN

La danse traditionnelle des Hoa de Chợ Lớn se compose de spectacles à la fois traditionnels et modernes. Les danses modernes mettent en scène le ông địa (Dieu de la Terre) et un dragon dansant ensemble.

L’une des plus populaires dans le style traditionnel s’appelle Lân Lên Mai Hoa Thung (Licorne escalade les montagnes).

La danse présente une tête de locorne jusqu’à la plus haute montagne. Le danseur principal doit sauter du poteau le plus bas d’un mètre de haut au plus haut de 1,7 mètre. Il y a 10 poteaux espacés de plusieurs mètres.

Les maîtres de la danse et les interprètes chevronnés des principales troupes enseignent les techniques et les compétences de danse aux jeunes générations depuis des centaines d’années. Les interprètes qualifiés passent deux ans à pratiquer des danses difficiles.

La danse du dragon vietnamienne est un mélange de danse, d’arts martiaux et de passion. Je pense que l’art de la danse du dragon vietnamien s’est très bien développé, a déclaré le maître Lưu Kiếm Xương, directeur de Nhơn Nghĩa Đường, qui a 40 ans d’expérience.

La troupe de danse du dragon vietnamienne a été fondée en 1936. Depuis les années 1990, elle a remporté plusieurs prix prestigieux lors de festivals internationaux de danse du dragon.

Les autorités municipales ont travaillé pour soutenir Nhơn Nghĩa Đường et d’autres troupes afin de préserver leur art. En janvier, la ville a organisé le festival de danse du dragon du dragon vietnamien, qui a attiré 50 troupes de 15 villes et provinces du pays.

L’événement avait pour objectif de mettre en valeur la quintessence de l’art et de promouvoir les produits culturels et touristiques du 5e arrondissement et de la ville dans son ensemble auprès de la population locale et des visiteurs internationaux.

VNA/CVN