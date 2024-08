Culture

Hô Chi Minh-Ville met à l'honneur les produits et le tourisme de Hanoï

Dans le cadre des "Journées de Hanoï à Hô Chi Minh-Ville", le programme "Promotion et présentation de produits, promotion du tourisme reliant la capitale Hanoï et Hô Chi Minh-Ville" se déroule du 23 au 25 août dans la mégapole du Sud. Le programme d'activités couvre environ 10.000 m², répartis en 2 zones : la rue piétonne Nguyên Huê et le centre commercial Tax.