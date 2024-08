Le Vietnam se joint à la Semaine interculturelle de Leipzig

>> Promotion de la culture vietnamienne en Allemagne

>> L’Association d'amitié Allemagne - Vietnam promeut la littérature vietnamienne en Allemagne

>> Des performances musicales traditionnelles du Vietnam présentées à Berlin

Photo : VNA/CVN

L’Office du commerce du Vietnam en Allemagne, en coordination avec la ville de Leipzig, l’Association des Vietnamiens de Leipzig, a organisé un événement de promotion des produits d’exportation et de la culture gastronomique vietnamiens lors de cette édition.

Les visiteurs locaux et d’autres villes jumelées avec Leipzig ont découvert avec intérêt une belle gamme de produits vietnamiens tels que café King Coffee, thé, fruits secs et séchés, produits à base de thé de Son La, algues Caulerpa lentillifera, sauces, épices et produits de riz vietnamiens, mais aussi pailles à base de riz, bols, assiettes, tasses et verres à base de bagasse.

Le maire Burkhard Jung, accompagné de son adjoint Clemens Schülke en charge de l’économie, du travail et du numériques de la ville de Leipzig, a visité le pavillon vietnamien, appréciant les produits et la cuisine vietnamiens ainsi que les contributions de la communauté vietnamienne au développement global de la ville.

Interviewé par l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), il a remercié le rôle de la communauté vietnamienne et de l’ambassade du Vietnam en Allemagne en tant que pont important reliant le Vietnam à l’Allemagne ainsi qu’entre Leipzig et Hô Chi Minh-Ville.

Leipzig et Hô Chi Minh-Ville ont officiellement leur partenariat le 21 juillet 2021. À la fin 2018, elle a ouvert un bureau de représentation au Vietnam, le premier et l’unique du genre jusqu’à présent. Leipzig lancera des activités en l’honneur du cinquantenaire des relations diplomatiques Vietnam - Allemagne en 2025.

Selon le maire Burkhard Jung, les relations de jumelage entre Leipzig et Hô Chi Minh-Ville se développent bien, démontrant une coopération efficace entre les localités en particulier et entre le Vietnam et l’Allemagne en général.

Ces dernières années, l’Allemagne a toujours été l’un des partenaires commerciaux importants du Vietnam. Le commerce bilatéral a atteint plus de 11 milliards de dollars en 2023, et environ 6,7 milliards de dollars aux sept premiers mois 2024 (+3,47%).

VNA/CVN