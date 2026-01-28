Le ministère des Finances vise à améliorer la note souveraine du Vietnam

Le Vietnam intensifie ses efforts pour obtenir une notation de crédit souverain de qualité investissement pour laquelle le ministère des Finances a défini trois axes prioritaires : une gestion prudente de la dette, la stabilité macroéconomique et un renforcement de la collaboration avec les agences de notation internationales.

>> Fitch Ratings relève la notation de la dette senior garantie à long terme du Vietnam à "BBB-"

Photo : VNA/CVN

Le vice-ministre des Finances, Trân Quôc Phuong, a déclaré que le ministère privilégiera les politiques visant à gérer la dette publique, gouvernementale et nationale de manière sûre et efficace, en maintenant les indicateurs clés à des niveaux satisfaisants, conformément aux critères des organisations internationales. Il a souligné que garantir la viabilité de la dette est un pilier fondamental pour renforcer la confiance des investisseurs et améliorer les évaluations de crédit.

Parallèlement, le ministère collaborera étroitement avec les autres ministères, secteurs et collectivités locales au perfectionnement des mécanismes et des politiques pour promouvoir une croissance fondée sur la stabilité macroéconomique. Il a indiqué que la stabilité de l’inflation, l’équilibre des finances publiques et la résilience de la croissance figurent parmi les facteurs essentiels qui influencent positivement la notation souveraine.

Le troisième axe prioritaire est un renforcement de la coordination avec les principales agences de notation internationales, telles que S&P et Fitch Ratings, avec la fourniture d’informations opportunes, transparentes et complètes.

Cette approche, a-t-il précisé, permettra à ces agences de mieux appréhender les fondamentaux économiques, le programme de réformes et les objectifs de développement du Vietnam, et ainsi de formuler des évaluations plus précises et plus favorables.

Le vice-ministre Trân Quôc Phuong a souligné que le dialogue intensif récemment mené entre les autorités vietnamiennes et les agences de notation a déjà porté ses fruits, ces dernières ayant acquis une vision plus claire des progrès et des perspectives d'avenir du pays.

Le ministère des Finances coordonne actuellement avec les organismes compétents, notamment la Banque d’État du Vietnam et les ministères sectoriels, la réalisation d’un examen quinquennal du plan d’amélioration de la notation de crédit nationale jusqu’en 2030. Ce plan vise à obtenir une notation souveraine de qualité investissement de Baa3 ou BBB-, voire supérieure, d'ici 2030, conformément aux objectifs de développement du Vietnam.

Fitch Ratings a récemment relevé la notation des instruments de dette à long terme garantis de premier rang du Vietnam à BBB-, équivalente à la catégorie investissement, tout en confirmant la notation souveraine à BB+ avec une perspective stable à compter de juin 2025.

Le récent relèvement de la notation des instruments de dette à long terme constitue une première étape cruciale, a-t-il affirmé. Cette amélioration jette les bases pour rehausser la notation nationale dans les prochains mois.

Bien qu’évaluées indépendamment, ces deux notations témoignent d’un profil de risque perçu plus faible et contribuent à renforcer la confiance des investisseurs étrangers alors que le Vietnam entre dans sa phase de développement 2026-2030.

VNA/CVN