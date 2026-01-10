La traçabilité, un bouclier pour les exportations vietnamiennes

La traçabilité des produits s’impose progressivement comme un outil clé pour protéger les marchandises vietnamiennes à l’exportation, dans un contexte où les barrières commerciales se déplacent de plus en plus vers le contrôle de l’origine, les normes de numérisation et la responsabilité tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

>> Traçabilité : l’obstacle majeur demeure la normalisation des données

>> Le Vietnam lance un système national de traçabilité des produits

Photo : VNA/CVN

Dès lors, les données de traçabilité constituent un rempart essentiel permettant aux entreprises de réduire les risques de surtaxation, de raccourcir les délais de contrôle et de renforcer les preuves d’origine, évitant ainsi l’exclusion des circuits de distribution officiels.

Selon des experts, la récente mise en service de la plateforme nationale de traçabilité verigoods.vn par le ministère de l’Industrie et du Commerce illustre les efforts déployés pour établir une infrastructure de données commune. Celle-ci aide les entreprises à normaliser les informations relatives à leurs produits avant leur accès aux marchés internationaux.

L’économiste Nguyên Minh Phong a souligné que la traçabilité permet aux entreprises d’affirmer leur statut de propriétaires légitimes des produits, de protéger les droits de propriété intellectuelle et de s’adapter aux exigences douanières liées à l’origine des marchandises.

La traçabilité contribue également à préserver la confiance des consommateurs envers les produits vietnamiens. Des spécialités reconnues telles que la sauce de poisson de Phu Quôc, le litchi de Bac Ninh ou le longane de Hung Yên tirent en effet leur valeur d’une origine clairement identifiée.

Le langage commun du commerce agricole moderne

Photo : VNA/CVN

Ces derniers temps, la sensibilisation à la traçabilité s’est améliorée grâce aux actions de communication et à l’adoption de nouvelles réglementations, notamment dans le cadre des accords de libre-échange. Parallèlement, des technologies de stockage numérique décentralisé facilitent la sécurisation et la transparence des données, tout en réduisant les coûts de fonctionnement par rapport aux méthodes papier traditionnelles.

Dans cette dynamique, la plateforme nationale de traçabilité permet aux entreprises, en particulier aux petites et moyennes, de déclarer leurs produits et d’obtenir des codes d’identification sur une infrastructure commune, limitant ainsi les investissements initiaux et la dispersion des données.

À noter que, peu après la mise en service de verigoods.vn, le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a lancé, le 26 décembre, le système national de traçabilité des produits agricoles vietnamiens.

Il s’agit d’une initiative stratégique conjointe des deux ministères visant à résoudre un défi majeur de l’économie vietnamienne : protéger les produits nationaux, rehausser les normes d’exportation et maintenir la confiance du marché dans un contexte de réglementations commerciales internationales de plus en plus strictes en matière d’origine, de transparence et de responsabilité.

Selon le calendrier prévu, la traçabilité est devenue obligatoire depuis le 1er janvier 2026 pour certains groupes de produits à risque élevé.

En conclusion, la traçabilité s’affirme comme le langage commun du commerce agricole moderne. Lorsque la chaîne de production devient transparente grâce aux données, la confiance du marché s’en trouve renforcée, les coûts liés aux risques sont réduits et la compétitivité des produits agricoles vietnamiens s’en trouve améliorée.

VNA/CVN