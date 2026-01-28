Foire du Printemps : Cân Tho met en avance ses produits OCOP

Inspirée par les retombées positives de la Foire d'Automne 2025, où les produits de Cân Tho ont attiré une grande attention des consommateurs et des partenaires nationaux et internationaux, la ville a décidé de participer à la Foire du Printemps 2026.

Photo : Bnews/CVN

Le Service du commerce et de l'industrie de Cân Tho a récemment organisé un événement de communication pour présenter le plan d'envoi des produits locaux dont ceux du label OCOP de la localité à la Foire de Printemps 2026 qui se tiendra à Hanoï. L'objectif est de renforcer la connexion aux autres marchés et d'élargir les canaux de distribution pour les entreprises locales.

Lors de cet événement, Hua Truong Son, directeur adjoint du Service municipal du commerce et de l'industrie, a souligné que la Foire du Printemps est un canal important pour la promotion commerciale, contribuant à la publicité, à la reconnaissance et à l'élévation de la marque des produits de Cân Tho à l'échelle nationale. C'est aussi un moteur pour stimuler les activités commerciales et touristiques, créant une base pour l'expansion des produits locaux vers le marché du Nord, favorisant les connexions interrégionales et visant à l'exportation.

Grâce au succès de la Foire d'Automne 2025, où les produits de Cân Tho ont suscité un grand intérêt de la part des consommateurs et des partenaires nationaux et internationaux, la ville a décidé de participer à la Foire du Printemps 2026 avec une plus grande envergure et une gamme de produits plus variée. Tân Huê Viên, une société locale spécialisée dans la transformation de bánh pía (mille-feuille à garniture) et de lap xuong (saucisse fumée), disposera en particulier d’un stand.

Pour soutenir les entreprises, le Service municipal du commerce et de l'industrie s’est connecté aux entreprises de transport et aux compagnies aériennes pour réduire les coûts logistiques. Viettel Post offre par exemple une réduction de 30% sur les frais de transport des marchandises de Cân Tho à Hanoï et Vietjet Air propose une réduction sur les billets d'avion et un transport gratuit de 1.000 kg de bagages enregistrés pour la délégation de Cân Tho.

L'entreprise privée Quang Dang, spécialisée dans la commercialisation des spécialités locales et des produits OCOP de la région du Delta du Mékong, présentera plus de 100 produits à cette occasion. "Nous avons préparé environ 6 tonnes de marchandises, soit près de trois fois plus que pour la Foire d'Automne 2025, afin de répondre aux besoins de promotion et de consommation lors de la Foire du Printemps 2026. L'entreprise s'engage à accompagner la ville dans la promotion efficace des produits locaux et OCOP de Cân Tho et du delta du Mékong", a souligné Huynh Thi Kiêu Tiên, directrice de l'entreprise Quang Dang.

La Foire du Printemps 2026 se tiendra du 2 au 13 février au Centre d'expositions du Vietnam (Cô Loa, Dông Anh, Hanoï). La ville de Cân Tho participera avec un stand de 250 m², sur le thème "Les produits agricoles de Cân Tho - Rayonnement du printemps de l'amour".

En plus des activités de promotion commerciale, la ville proposera également un "Espace des saveurs du Têt traditionnel", reconstituant la beauté du Têt dans le Sud du Vietnam, afin d’offrir une expérience enrichissante aux visiteurs et de renforcer l'attractivité du stand de la localité.

Vân Anh/CVN