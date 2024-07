Hô Chi Minh-Ville connaît une forte hausse des IDE au premier semestre

Photo : VNA/CVN

La croissance a été principalement tirée par les projets existants augmentant leur capital. Neuf projets ont signalé des injections de capitaux totalisant 188,97 millions d'USD, soit une multiplication par trois d'une année sur l'autre. Le projet Green Planet a ouvert la voie avec une augmentation de capital de 158 millions d'USD.

Cependant, le nombre de nouveaux projets d'IDE approuvés au cours de la période a diminué. HEPZA a signalé l'approbation de seulement 10 nouveaux projets avec un capital social combiné de 9,85 millions d'USD, en baisse de 73,46% par an.

Les investissements nationaux dans les parcs industriels et les zones de transformation de la ville ont également connu une baisse. L'investissement intérieur total a atteint plus de 1,79 billion de dôngs (73,17 millions d'USD), soit une baisse de 89,42% sur un an. Alors qu'il y a eu neuf nouveaux projets nationaux avec un capital social de 604,9 milliards de dôngs (en baisse de 96,23% par an), 11 projets existants ont vu leur capital d'investissement augmenter de 1,187 milliards de dôngs, soit une augmentation de 33,75%.

Malgré le ralentissement des nouveaux projets, la chef du bureau HEPZA, Nguyên Thi Lan Huong, a souligné les développements positifs dans les parcs industriels et les zones franches d'exportation de la ville, avec un chiffre d'affaires à l'exportation estimé à 4,5 milliards d'USD pour le premier semestre, reflétant une augmentation de 7% par rapport à l'année précédente.

Fin juin, les PI et les EPZ abritaient un total de 1.715 projets d'investissement actifs avec un capital social combiné de 13,59 milliards d'USD, dont 561 projets à investissements étrangers évalués à plus de 7,2 milliards d'USD et 1.154 projets nationaux avec un investissement total dépassant 114,98 billions de dôngs (6,32 milliards d'USD).

VNA/CVN