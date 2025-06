Les produits alimentaires vietnamiens font chambre à part à Moscou

Le premier stand des denrées alimentaires vietnamiennes, baptisé "Coin du Vietnam", géré conjointement par le groupe vietnamien Masan et le groupe russe Magnit, a ouvert ses portes le 27 juin au supermarché Magnit Extra de Moscou, en Russie.

Plus de 150 produits vietnamiens, dont des fruits frais et transformés, des boissons, du thé, du café, des sauces de poisson, des sauces, des nouilles instantanées et bien d’autres produits populaires, ont été présentés aux consommateurs russes.

Lors de la cérémonie d’ouverture, l’ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khôi, a souligné que les consommateurs russes pouvaient désormais déguster de nombreux types de produits vietnamiens, allant des fruits, nouilles, pho, snacks, aliments emballés… aux produits frais comme les fruits de mer.

Il a exprimé l’espoir qu’après la cérémonie d’ouverture, de nombreux Russes viendront au Vietnam pour voyager et profiter de la diversité de la cuisine et des produits vietnamiens.

Vladislava Bakhtenko, directeur général de la Compagnie commerciale Grand, opérateur du projet "Coin du Vietnam", a déclaré qu’il espérait étendre ce modèle à d’autres villes et régions de Russie.

De son côté, un représentant du groupe Masan a déclaré que l’ouverture dudit stand s’inscrivait dans la continuité des échanges culturels et de la coopération commerciale entre Masan, Magnit et d’autres partenaires russes.

Selon ce représentant de Masan, "Coin du Vietnam" sera un espace permettant de faire découvrir aux consommateurs russes la cuisine riche et unique du Vietnam. Ici, les produits alimentaires et les boissons de haute qualité au Vietnam deviendront un pont culturel, contribuant à renforcer la compréhension et l’amitié entre les peuples des deux pays.

Le 12 juin, Masan et ses partenaires russes avaient déjà inauguré le stand "Coin de la Russie" au Vietnam afin de faire découvrir la culture et la cuisine russes aux consommateurs vietnamiens.

