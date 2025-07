La biotechnologie, un levier pour accroître la valeur de l'agriculture vietnamienne

Face aux défis du changement climatique et de la transition verte, le Vietnam mise sur la biotechnologie comme levier stratégique pour moderniser son agriculture, renforcer la sécurité alimentaire et accroître la qualité, la productivité et la durabilité de ses productions.

Dans le contexte actuel où l'agriculture vietnamienne est confrontée à des exigences urgentes en matière de transition verte, de croissance durable, de sécurité alimentaire et d'adaptation au changement climatique, le développement prioritaire de la biotechnologie apparaît comme une orientation incontournable, mais aussi comme un moteur stratégique pour améliorer la productivité, la qualité et la valeur ajoutée des produits agricoles.

La Résolution N°57 du 22 décembre 2024 du Politburo du Parti, portant sur la promotion des percées scientifiques, technologiques, de l'innovation et de la transformation numérique au niveau national, est considérée comme une boussole guidant le secteur agricole vers une production moderne, efficace et respectueuse de l'environnement.

Une croissance remarquable grâce aux sciences et technologies

Ces dernières années, de nombreuses technologies de pointe telles que le génie génétique, la micropropagation, les marqueurs moléculaires ou encore la culture cellulaire ont été appliquées dans la production agricole au Vietnam.

Des variétés génétiquement modifiées comme le maïs, le soja, la tomate ou la patate douce ont été développées afin d’améliorer la résistance aux maladies, la tolérance à la sécheresse ou à la salinité, et la qualité des récoltes.

Les avancées dans la sélection variétale ont fortement contribué à la croissance du secteur. En 2024, la production végétale a augmenté de 2,2%, avec une valeur d’exportation atteignant 27,38 milliards de dollars. Le secteur des fruits et légumes a connu une progression spectaculaire, passant de moins d’un milliard de dollars il y a 15 ans à 6,2 milliards de dollars. Des variétés de riz comme Bắc Thơm n°7, TBR225, ST24 ou ST25 ont permis au riz vietnamien de remporter le prix du meilleur riz du monde, avec un record d’exportation de 9,18 millions de tonnes en 2024.

L'édition génétique, une technologie prometteuse

Parmi les orientations technologiques les plus prometteuses figure l’édition génétique, notamment via le système CRISPR/Cas9. Cette technologie permet de créer des mutations précises, rapides et à faible coût, sans avoir à introduire d’ADN étranger dans les plantes.

Cela constitue un atout majeur pour préserver les caractéristiques précieuses des variétés locales tout en améliorant des traits essentiels tels que le rendement, la qualité et la résistance aux maladies ou aux aléas climatiques.

Cependant, au Vietnam, l’application de cette technologie reste encore limitée. Les recherches en sont souvent au stade du laboratoire, faute d’un cadre juridique clair permettant de passer à une production à grande échelle.

Cette lacune freine les chercheurs, les gestionnaires publics comme les entreprises dans la mise en œuvre et la commercialisation des produits issus de l’édition génétique.

Renforcer les politiques et encourager les investissements

Pour mettre en œuvre concrètement la Résolution 57, le ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Dô Duc Duy, a affirmé que le ministère se concentrera dans les temps à venir sur la finalisation du cadre juridique, la réforme administrative et la mobilisation efficace des ressources nationales et internationales en faveur de la recherche et du transfert de technologies.

Des projets scientifiques et technologiques phares seront sélectionnés, avec une priorité accordée aux biotechnologies et au génie génétique à l’échelle industrielle. Le ministère soutiendra également l’application des résultats de la recherche en biotechnologie moderne dans la production agricole, afin d’économiser les ressources, améliorer la qualité des produits et générer davantage de valeur ajoutée.

Un effort particulier sera porté à la construction d’un cadre réglementaire transparent et flexible pour l’évaluation, l’homologation et l’utilisation des variétés génétiquement éditées, en conformité avec les pratiques internationales. Ce cadre permettra une meilleure articulation entre recherche, gestion publique et entreprises, favorisant ainsi la mise en marché rapide des produits biotechnologiques.

Développer les ressources humaines et accélérer la transition numérique

En parallèle, le développement des ressources humaines scientifiques et technologiques est considéré comme un facteur clé. Le secteur agricole entend mettre en place des mécanismes attractifs pour recruter, valoriser et fidéliser les experts et scientifiques, vietnamiens comme étrangers.

De plus, la transformation numérique globale dans toutes les sphères de l’agriculture est jugée essentielle pour moderniser les modes de gestion et renforcer la production vers une agriculture intelligente, verte et durable.

Avec un potentiel exceptionnel et un champ d’application très large, la biotechnologie est appelée à ouvrir une nouvelle ère pour l’agriculture vietnamienne : plus moderne, plus efficiente et plus respectueuse de l’environnement.

