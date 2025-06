La "révolution verte" de l'industrie crevettière positionne l'Australie comme un marché stratégique

L'industrie crevettière connaît une "révolution verte", marquée par une transition significative des méthodes traditionnelles vers une production basée sur la technologie et la transformation numérique.

Cela garantit la production de crevettes de haute qualité, répondant aux exigences des marchés les plus exigeants en matière de produits écologiques.

Alors que le marché américain est devenu plus difficile d'accès en raison de nouvelles politiques fiscales, l'Australie pourrait jouer un rôle de tampon commercial, contribuant à atténuer les chocs et à maintenir la dynamique des exportations de l'industrie crevettière vietnamienne.

Le marché australien est considéré comme plus stable, avec une instabilité politique moindre et un système juridique transparent, ce qui réduit les risques à long terme pour les entreprises vietnamiennes, selon le magazine en ligne One World.

Bien que l'Australie compte environ 25,7 millions d'habitants, elle reste un marché de consommation potentiel, car les Australiens sont prêts à payer plus cher pour des aliments de qualité, pratiques et bénéficiant d'une traçabilité claire.

Les Australiens, en particulier la jeune génération et les consommateurs à revenus élevés des grandes villes comme Sydney et Melbourne, privilégient les aliments pratiques, faciles à préparer et riches en nutriments.

Cela constitue un avantage majeur pour les crevettes prêtes à cuire et prêtes à consommer, un segment où le Vietnam est très présent, selon le magazine.

Une importance de consommateurs

Un autre avantage réside dans l'importante communauté vietnamienne en Australie, qui compte environ 300.000 personnes et influence fortement le comportement des consommateurs locaux, agissant comme un promoteur naturel des crevettes transformées vietnamiennes.

De plus, la consommation de produits de la mer transformés croît en moyenne de 6 à 8% par an, malgré une population stable.

Cela représente une opportunité pour les crevettes vietnamiennes de pénétrer le marché des crevettes transformées prêtes à consommer, pratiques et haut de gamme, d'autant plus que les capacités technologiques des entreprises vietnamiennes continuent de s'améliorer.

Malgré ces avantages, les entreprises vietnamiennes restent confrontées à des défis.

La réglementation australienne stricte en matière de quarantaine exige que les crevettes importées respectent non seulement les normes antibiotiques et microbiologiques, mais soient également exemptes de virus.

Les coûts logistiques élevés et les délais d'expédition de 14 à 18 jours constituent également des obstacles. Certaines entreprises ont coordonné proactivement la logistique de la chaîne du froid par l'intermédiaire d'intermédiaires à Singapour ou à Darwin, en Australie, afin de réduire les délais de livraison et d'optimiser les coûts.

L’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP) estime que la croissance verte dans l'industrie crevettière est une tendance inévitable pour maintenir sa position sur le marché mondial.

Cela nécessite que l'industrie adopte des pratiques d'élevage de crevettes plus durables, diversifie ses produits et adopte des technologies durables, a déclaré le groupe.

Par ailleurs, la réduction des émissions de carbone et l'amélioration de la traçabilité sont des tendances clés dans l'industrie crevettière, selon la VASEP. La technologie blockchain et le suivi des produits peuvent également contribuer à améliorer la transparence et la traçabilité.

Pour mettre en œuvre des politiques de développement vert, de nombreuses technologies et systèmes d'élevage avancés ont été déployés dans l'industrie crevettière vietnamienne.

L'utilisation de produits biologiques pour traiter les milieux aquatiques, renforcer l'immunité des crevettes et supprimer les bactéries pathogènes devient une tendance clé dans l'élevage durable de crevettes.

