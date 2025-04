Le Vietnam et les États-Unis négocieront un accord commercial réciproque

Vietnamiens et Américains ont convenu de démarrer les négociations sur un accord commercial réciproque englobant les questions tarifaires. Le but est de promouvoir un développement stable et durable des relations économiques et commerciales bilatérales dans l’intérêt commun.

>> Face aux mesures tarifaires américaines, le Vietnam mise sur la flexibilité pour limiter les impacts

>> Le Vietnam mise sur la flexibilité et garde le cap de croissance

Le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a rencontré, à Washington D.C. le 10 avril (heure locale), le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, nommé négociateur américain en chef pour les négociations commerciales avec le Vietnam, dans le cadre de sa visite aux États-Unis en sa qualité d’envoyé spécial du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, afin d’aborder les questions économiques et commerciales bilatérales.

Photo : VNA/CVN

Hô Duc Phoc a affirmé l’engagement de son pays à approfondir son partenariat stratégique global avec les États-Unis et sa volonté de favoriser des relations économiques et commerciales bilatérales équili-brées, harmonieuses et durables.

Il a salué l’accord conclu entre les deux parties pour entamer des négociations sur un accord commercial réciproque. Il a réaffirmé le souhait du Vietnam de négocier et d’accélérer les discussions en vue d’un accord rapide, gage de liens économiques et commerciaux bilatéraux stables et durables, profitables aux entreprises et populations des deux pays.

Efforts diplomatiques intensifs

En réponse, Scott Bessent a salué les mesures proactives du Vietnam face aux préoccupations américaines et l’accord pour des négociations commerciales bilatérales. Il s’est montré confiant dans la conclusion prochaine de solutions appropriées pour consolider leurs relations mutuellement bénéfiques et stables dans ce domaine.

Résultat significatif de la visite du vice-Premier ministre Hô Duc Phoc, les prochaines négociations commerciales s’inscrivent dans le cadre d’un effort diplomatique intensif du Vietnam, suite à un entretien téléphonique crucial entre le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, et le président américain Donald Trump le 4 avril, deux jours seulement après l’annonce par les États-Unis des droits de douane réciproques sur les exportations vietnamiennes vers ce pays. Le gouvernement vietnamien s’emploie depuis activement à traduire les résultats de ce dialogue de haut niveau en actions concrètes.

Lors d’une rencontre distincte le 10 avril avec le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, Hô Duc Phoc a réaffirmé l’engagement ferme du Vietnam à maintenir la stabilité socio-politico-économique tout en bâtissant une économie indépendante et autonome, intégrée de manière proactive, substantielle et efficace à l’échelle internationale. Le vice-Premier ministre a plaidé pour une coopération étroite entre le département américain du Commerce et les ministères et agences vietnamiens concernés tout au long des négociations à venir.

Howard Lutnick a souligné l’importance que les États-Unis accordent à leurs relations avec le Vietnam, qu’ils considèrent comme une économie prometteuse et un partenaire clé en Asie du Sud-Est. Le secrétaire au Commerce a assuré la collaboration étroite de son ministère avec les autorités vietnamiennes pour résoudre les questions économiques et commerciales en suspens, afin de parvenir à un accord mutuellement bénéfique pour le développement des deux nations.

Le vice-Premier ministre vietnamien a rencontré, le 9 avril à Washington, le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer. Il a souligné les efforts proactifs déployés récemment par son pays pour réduire le déficit commercial bilatéral et répondre aux préoccupations américaines. Il a insisté sur le fait que l’imposition de droits de douane élevés par les États-Unis sur les exportations vietnamiennes est incompatible avec les relations économiques et commerciales mutuellement avantageuses et ne reflète pas l’esprit du partenariat stratégique global Vietnam - États-Unis. Bien que les États-Unis aient reporté de 90 jours l’application du taux de 46% sur les exportations vietnamiennes, il a suggéré une négociation rapide d’un accord commercial bilatéral pour établir un cadre à long terme favorisant des relations économiques et commerciales stables et mutuellement bénéfiques, en accord avec le partenariat stratégique global.

Photo : Hoàng Triêu/CVN

Mesures positives et proactives du Vietnam

Jamieson Greer a hautement apprécié la visite de son interlocuteur en tant qu’envoyé spécial du secrétaire général du PCV, Tô Lâm, exprimant sa gratitude et son appréciation pour les mesures positives et proactives du Vietnam, démontrant son engagement à promouvoir les relations économiques et commerciales bilatérales. Il a affirmé que les États-Unis accordaient une grande importance aux relations vietnamo-américaines et souhaitaient une coopération étroite pour résoudre le déficit commercial, visant les relations de plus en plus profondes dans tous les domaines.

Lors de son séjour, le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a rencontré des sénateurs américains. Il a assisté à l’échange d’accords de coopération entre entreprises des deux pays et à un forum d’affaires Vietnam - États-Unis.

À noter que l’équipe de négociation vietnamienne a été constituée le 11 avril et présidée par le ministre du Commerce et de l’Industrie, Nguyên Hông Diên. Elle devra engager immédiatement des discussions avec la délégation américaine, dirigée par le secrétaire au Trésor, Scott Bessent. L’objectif est de parvenir rapidement à un accord commercial bilatéral stable, durable et mutuellement bénéfique.

VNA/CVN