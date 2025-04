Vietnam Medipharm Expo 2025 donne rendez-vous à Hanoï

>> Plus de 400 entreprises à Vietnam Medipharm Expo 2023 à Hô Chi Minh-Ville

>> Environ 170 entreprises attendues à la Vietnam Medipharm Expo 2023 à Hanoi

Photo : VNA/CVN

L’événement accueillera plus de 300 exposants venus de 30 pays et territoires, dont les États-Unis, l’Inde, l’Allemagne, la République tchèque, la Russie, la Chine, la République de Corée, le Japon, la Malaisie, Taïwan (Chine) et Hong Kong (Chine).

Organisé chaque année par la Société par actions d’import-export médical du Vietnam (Vimedimex) et la Société par actions de publicité et d’exposition du Vietnam (VietFair), ce salon offre aux entreprises et organisations une plateforme essentielle pour présenter leurs produits, échanger leur expertise sectorielle, explorer les opportunités d’investissement, créer des coentreprises et faciliter le transfert de technologie afin d’améliorer l’efficacité de la production.

L’événement proposera également des séances de débats sur divers sujets, notamment les avancées de la médecine préventive japonaise, la législation pharmaceutique et la réglementation relative aux équipements et fournitures médicaux, ont indiqué les organisateurs.

Le marché mondial des dispositifs médicaux devrait connaître une croissance significative, passant de 637,04 milliards de dollars américains en 2024 à 893,07 milliards de dollars en 2029, soit un taux de croissance annuel de 6,99%.

Au Vietnam, le marché des dispositifs médicaux est également robuste, évalué à 1,677 million de dollars et enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,2%. Cette croissance est alimentée par des facteurs tels que le vieillissement de la population, l’augmentation du niveau de vie et des politiques favorables visant à attirer les investissements étrangers et à promouvoir le transfert de technologie.

VNA/CVN