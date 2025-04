Hô Chi Minh-Ville

Infrastructures : le PM préside la mise en chantier et l'inauguration de 80 projets clés

En l'honneur du 50 e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975), le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh a présidé, le 19 avril à Hô Chi Minh-Ville, la cérémonie de lancement des travaux et d'inauguration de 80 projets d'infrastructures d'envergure.

Photo : VNA/CVN

La cérémonie s’est tenue sous forme hybride avec la participation d’anciens dirigeants de l’État, de vice-Premiers ministres, de ministres et de responsables de 34 provinces et grandes villes du pays. Elle a également été retransmise en direct sur la chaîne VTV1 de la Télévision du Vietnam.

Ces 80 projets représentent un investissement total dépassant 445.000 milliards de dôngs (plus de 17 milliards de dollars), répartis entre 305.000 milliards pour les nouveaux projets et 140.000 milliards pour ceux qui ont été inaugurés.

Nouvelle ère de progrès

Porteurs d'une importance stratégique, les projets lancés et inaugurés illustrent l'engagement du Parti, de l'État, des ministères, des localités et des entreprises à développer le pays en créant de nouvelles opportunités de développement, en dynamisant l'économie, en renforçant la sécurité et en améliorant le quotidien des citoyens, jetant ainsi des bases solides pour une nouvelle ère de progrès pour le Vietnam, a affirmé le Premier ministre.

Photo : VNA/CVN

Selon Pham Minh Chinh, ces réalisations "iconiques" projetteront l'image d'un Vietnam fort de son indépendance, de sa paix, de son unité, de son autonomie, de son bonheur, de sa civilisation et de sa prospérité. Ces projets, a-t-il poursuivi, sont essentiels pour tisser des liens plus étroits aux échelles provinciale, régionale, nationale et internationale, catalysant ainsi un essor socio-économique global.

Le chef du gouvernement a demandé aux autorités compétentes et aux investisseurs de déployer sans délai les travaux nécessaires pour une exécution prompte des projets, avec l’ambition de devancer les échéances et de garantir une qualité optimale.

Il a également insisté auprès des organes compétents sur la nécessité d'achever rapidement les travaux de déblaiement et d'accompagner activement les acteurs des projets dans leurs démarches, condition sine qua non pour une mise en œuvre proactive, conforme au calendrier.

VNA/CVN