Vietnam Airlines ouvra deux nouvelles liaisons aériennes Vietnam - Inde

Vietnam Airlines ouvra deux nouvelles liaisons aériennes internationales entre Hanoï et Bengaluru et Hyderabad (Inde), à partir de mai prochain à bord d’engins Airbus A321.

Les liaisons permettront d’exploiter le grand potentiel du marché du Sud de l’Inde, tout en affirmant le rôle et la mission de la Compagnie aérienne nationale depuis 30 ans : élargir sans cesse son réseau de vols et les connexions du Vietnam au monde.

La liaison aérienne entre Hanoï et Bengaluru sera exploitée à partir du 1er mai avec une fréquence de quatre vols aller-retour par semaine, les mardis, jeudis, samedis et dimanches. Les départs se feront à 18h55 depuis Hanoï et à 23h30 depuis Bengaluru.

Quant à la liaison aérienne entre Hanoï et Hyderabad, elle prévoit de débuter le 7 mai, avec une fréquence de trois vols aller-retour par semaine, les mercredis, vendredis et dimanches. Les avions décolleront à 19h15 depuis Hanoï et à 23h45 depuis Hyderabad.

À l’occasion du lancement de ces nouvelles liaisons aériennes, Vietnam Airlines propose des offres promotionnelles attractives pour les passagers achetant leurs billets jusqu’au 15 juin. Les clients bénéficieront d’un tarif aller-retour promotionnel à partir de 6.809.000 dôngs (taxes inclus) pour les départs entre le 1er mai et le 31 décembre, ainsi que d’une réduction de 30% sur les frais de bagages enregistrés prépayés pour les voyages entre le 1er mai et le 15 juin.

Promotions attrayantes

Par ailleurs, les membres du programme Bông Sen Vàng (Lotus d’or) profiteront d’avantages supplémentaires, avec 600 miles bonus pour le classement par segment au profit de la classe Économique et 1.200 miles bonus pour le classement par segment en classe Affaires. Cette offre est valable pour les billets achetés jusqu’au 15 juin et pour les départs entre le 1er mai et le 15 juin.

Bengaluru, surnommée la “Silicon Valley” de l’Inde, est une région densément peuplée au fort potentiel de développement. Hyderabad, quant à elle, abrite de nombreuses entreprises technologiques mondiales. Ces deux villes représentent des marchés porteurs pour les voyages d’affaires et touristiques.

Avec un temps de vol de seulement 4 à 5 heures, ces liaisons aériennes directes vers Bengaluru et Hyderabad permettront à Vietnam Airlines d’avoir accès à des clients potentiels dans le Sud de l’Inde, tout en renforçant les connexions avec des destinations touristiques emblématiques du Vietnam telles que Hanoï, Ninh Binh et Sa Pa (province de Lào Cai) qui attirent de plus en plus de visiteurs indiens.

Avant d’exploiter ces nouvelles liaisons aériennes, Vietnam Airlines a déjà établi une présence sur le marché indien avec des vols directs entre Hanoï-Hô Chi Minh-Ville et Delhi-Mumbai. À ce jour, la compagnie a effectué plus de 1.600 vols et transporté plus de 240.000 passagers sur ses lignes à destination de l’Inde.

En 2024, le Vietnam a accueilli plus de 500.000 visiteurs indiens, dépassant le nombre total de l’année précédente et plaçant l’Inde parmi les dix plus grands marchés touristiques du Vietnam. L’élargissement du réseau de liaisons aériennes vers le Sud de l’Inde témoigne de la stratégie de développement à long terme de Vietnam Airlines sur ce marché de plus de 1,4 milliard d’habitants. Ce pays est en effet l’un des marchés touristiques à la croissance la plus rapide d’Asie.

Depuis 30 ans, Vietnam Airlines n’a cessé de développer son réseau international, contribuant à connecter le Vietnam au monde entier. Ces trois décennies d’efforts inlassables reflètent l’engagement de la compagnie à accompagner l’essor du Vietnam, à promouvoir son image à l’étranger et relier la culture et l’économie entre les pays.

