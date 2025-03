Le Vietnam enregistre une hausse de 27% de son commerce bilatéral avec Singapour

Photo : VNA/CVN

En ce qui concerne les importations, au cours des deux premiers mois de 2025, le Vietnam s’est classé au 14ᵉ rang des plus grands partenaires d’importation de Singapour, avec plus de 1,54 milliard de dollars singapouriens, en hausse de 23,21%.

Pour les exportations, durant cette même période, le Vietnam a été le 7ᵉ marché d’exportation de Singapour, avec un montant de 5,06 milliards de dollars singapouriens, soit une augmentation de 28,38%.

En février 2025, le commerce bilatéral a atteint plus de 3,18 milliards de dollars singapouriens, soit une hausse de 40,41% par rapport à la même période de 2024.

Les exportations vietnamiennes vers Singapour ont maintenu une forte croissance (+31,01%) pour atteindre une valeur de 721,37 millions de dollars singapouriens, tandis que les importations ont également connu une augmentation significative de 43,43%, atteignant près de 2,46 milliards de dollars singapouriens.

Concernant les principales catégories de produits exportés du Vietnam vers Singapour, en février 2025, les trois groupes de produits phares ont poursuivi leur forte croissance.

On a observé une augmentation significative des exportations dans plusieurs secteurs : les machines, les équipements, les téléphones mobiles, ainsi que leurs composants et pièces détachées, ont connu une hausse de 65,25%. De même, les réacteurs, chaudières, machines-outils et équipements auxiliaires ont enregistré une progression de 68,83%. Enfin, le secteur du verre et des produits en verre a connu la plus forte augmentation, de 87,27%.

VNA/CVN