La presse cambodgienne parle de la visite du président Tô Lâm au Cambodge

Avant la visite d'État du président Tô Lâm au Cambodge, de nombreux organes de presse et médias cambodgiens ont publié des informations sur la visite et le calendrier des activités du chef de l'État vietnamien.

Photo : VNA/CVN

Dans un communiqué publié mercredi 10 juillet, l'Agence de presse nationale AKP a cité une source du ministère cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale selon laquelle le président vietnamien effectuerait une visite d'État au royaume les 12 et 13 juillet à l'invitation du roi Norodom Sihamoni.

Selon les médias cambodgiens, les rencontres de haut niveau au cours de la visite porteront sur les activités de coopération au niveau tant bilatéral que multilatéral, dans un esprit de bon voisinage, d'amitié traditionnelle et de coopération intégrale, dans l’intérêt des deux peuples.

Le journal électronique ThmeyThmey a cité une source du ministère vietnamien des Affaires étrangères, soulignant qu'il s'agirait de la première visite au Cambodge du président Tô Lâm dans ses nouvelles fonctions.

Selon l'article, les relations spéciales entre le Vietnam et le Cambodge sont définies selon la devise "bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération intégrale et durabilité à long terme".

Selon le journal électronique cambodgien, le commerce bilatéral entre le Cambodge et le Vietnam a atteint 10 milliards d'USD d'ici 2022 et vise 20 milliards dans un avenir proche. En matière d’investissement, le Vietnam est le 3e plus grand investisseur au Cambodge, après la Chine et les États-Unis.

VNA/CVN