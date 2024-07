Opportunité de renforcer les relations entre le Vietnam et le Cambodge

Le président Tô Lâm effectuera une visite d'État au Cambodge les 12 et 13 juillet à l'invitation du roi Norodom Sihamoni.

Photo : VNA/CVN

Lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), le Professeur agrégé et Docteur cambodgien Neak Chandarith a affirmé l’importance particulière de cette visite pour les deux pays, leur permettant de renforcer l’amitié et la coopération intégrale.

Selon le directeur du Département d'études internationales de l'Université royale de Phnom Penh (RUPP), le choix de destinations du président Tô Lâm pour sa première tournée à l'étranger dans ses nouvelles fonctions montre la priorité stratégique de la politique étrangère du Vietnam avec les pays voisins.

Il a estimé que le Vietnam et le Cambodge entretenaient des relations de longue date et que cette visite contribuerait à élargir la coopération dans de nombreux domaines, notamment des domaines d'intérêt commun.

Neak Chandarith a affirmé son attention particulière au renforcement des relations traditionnelles et historiques entre les deux pays lors de cette visite au Cambodge du président Tô Lâm, insistant sur la nécessité de les renforcer.

Selon le spécialiste, afin de continuer à renforcer les relations bilatérales et l'amitié entre les deux pays, il leur est nécessaire de maintenir régulièrement les échanges de délégations et les visites à tous les niveaux, d'établir des mécanismes de dialogue entre les deux parties, de maintenir et de renforcer la coopération dans d'autres domaines tels que l'économie, les sciences, les technologies, l'innovation, l'éducation, la formation, l’énergie, la santé, l’environnement...

VNA/CVN