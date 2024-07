La visite du président Tô Lâm largement couverte par la presse lao

Les médias affirment qu'il s'agit du premier déplacement de Tô Lâm à l'étranger en tant que président et qu'il s'agit d'une visite très importante pour les relations de coopération entre les deux pays.

Le journal Pasaxon de jeudi 11 juillet a solennellement publié en première page un article sur la visite du président Tô Lâm, intitulé "Continuer à renforcer et à cultiver la relation de solidarité particulière entre le Laos et le Vietnam et le Vietnam et le Laos".

L'article souligne que le Laos était le premier pays dans les activités de politique étrangère de Tô Lâm en tant que président. Cela montre le respect du Parti, de l’État et du peuple vietnamien ainsi que du président Tô Lâm pour la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre le Laos - Vietnam et Vietnam - Laos, affirmant les lignes directrices et politiques cohérentes du Vietnam visant à valoriser et à donner la priorité à la promotion d'une grande amitié, d'une solidarité particulière et d'une coopération intégrale en développement constant entre les deux pays.

L'article passe également en revue le contexte de la visite du président Tô Lâm au Laos, qui a eu lieu alors que la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre le Laos et le Vietnam continuaient à se développer de plus en plus profondément et pus efficacement. Les relations politiques Laos-Vietnam continuent de gagner en confiance, en proximité et en stabilité et deviennent de plus en plus étroites et fraternelles.

Parallèlement, le journal Pathet Lao a également publié jeudi 11 juillet un article, soulignant que le Laos et le Vietnam continuent d'affirmer leur politique étrangère cohérente, en particulier en préservant et en promouvant l'amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale Laos - Vietnam et Vietnam - Laos. Bien que la situation régionale et mondiale soit encore difficile et compliquée, notamment les conflits entre grandes puissances et les difficultés économiques, le Vietnam et le Laos sont toujours confrontés à des difficultés, notamment économiques et financières, mais les relations privilégiées Laos - Vietnam et Vietnam - Laos continuent d'être constamment encouragées et entretenues.

L'article indique clairement que la visite d'État du président Tô Lâm vise cette fois à consolider et à promouvoir la coopération bilatérale dans une direction de plus en plus globale et substantielle, à la mesure des relations privilégiées et de la coopération intégrale, déterminée à mettre en œuvre efficacement les accords conclus par les hauts dirigeants des deux Partis et deux États et les accords de coopération signés ces derniers temps.

Avant la visite, les principaux journaux lao tels que Pasaxon, organe du Parti révolutionnaire populaire lao, et PathetLao de l'Agence de presse lao (KPL) ont publié des articles célébrant la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération globale entre le Laos et le Vietnam.

VNA/CVN