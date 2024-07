Sur le pont Vinh Tuy, en route vers 2050

La semaine dernière, en Une du numéro 27, on découvrait la capitale Hanoï dans toute sa splendeur et son développement prodigieux.

>> Schéma directeur de Hanoï d’ici 2030, avec vision à l’horizon 2050

>> Pour affirmer le rayonnement et le renouveau de la capitale

Au premier plan, le pont Vinh Tuy enjambe le fleuve Rouge et relie les localités de l’est de la capitale au centre-ville. Il comprend huit voies de 38 m de large, dont quatre pour les automobiles et deux réservées aux autobus, contribuant à la réduction des embouteillages et au développement socio-économique de la capitale.

Avec cette construction en son genre, on comprenait que Hanoï avait achevé sa mutation et qu’elle pouvait dormir sur ses deux oreilles. Mais une date venait contredire cette idée: l’horizon 2050. En effet, il devrait encore s’en passer des choses pour cette capitale belle de ses traditions culturelles, civilisée et moderne.

Ainsi, on lisait dans le dossier intérieur qu’un deuxième aéroport à Hanoï ne serait pas de trop. Bien que son emplacement reste à définir, il devra être “efficace et conforme aux pratiques de développement de la capitale et de la région du delta du fleuve Rouge”. Par ailleurs, le Politburo demande aussi à Hanoï d’étudier “le développement de modèles d’économie de nuit propres à chaque zone urbaine” afin de “faire de la ville une destination sûre, dynamique, attrayante, originale et de marque pour l’économie nocturne”.

Hanoï devra aussi se soucier de l’aménagement et de la répartition appropriée de l’espace afin de faire en sorte que les industries de la culture, du divertissement et du tourisme soient consolidées.

Après les ponts, il faudra aussi penser aux lignes ferroviaires urbaines. Hanoï devra “achever la construction de 14 lignes avant 2035”. Il faudra avoir aussi en tête d’élargir le périmètre de croissance, de développer des rocades, des périphériques, des intersections. Tout ceci entraînera le déplacement d’universités et de grandes entreprises en dehors du centre-ville, avec “un plan d’extension de l’espace de développement vers le nord du fleuve Rouge”.

De fait, il sera nécessaire de développer “des complexes urbains avec des zones urbaines centrales et des villes dans la capitale, des centres urbains satellites, écologiques…”.

Impossible de parler de Hanoï sans évoquer le célèbre fleuve Rouge. Il est donc essentiel de se concentrer sur son plan de développement afin que ce dernier soit véritablement le pôle de croissance de Hanoï. Il est aussi vital de mener à bien “les plans visant à utiliser efficacement les fonds fonciers des deux rives du fleuve Rouge et de la rivière Đuông pour le développement socio-économique”.

Attractivité, Mobilité et Modernité, voici la nouvelle devise de Hanoï !

Hervé Fayet/CVN