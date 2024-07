Préserver les relations grandioses Vietnam - Laos

"Nous nous sentons vraiment très honorés et très heureux lorsque le président vietnamien Tô Lâm effectuera sa première visite d'État au Laos”. C'est la confirmation donnée par le ministre lao des Technologies et des Médias, le président de l'Association d'amitié Laos - Vietnam, Boviengkham Vongdara, lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information.

Selon M. Vongdara, le fait que Tô Lâm choisit le Laos comme premier pays à visiter après avoir pris ses fonctions de président vietnamien montre son affection et son honneur pour le Laos. La visite démontre la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États et les peuples du Laos et du Vietnam, qui s'approfondissent de plus en plus. C’est aussi une tradition que les deux pays cultivent depuis longtemps. Les peuples du Laos et du Vietnam n'ont ménagé aucun effort pour protéger les relations grandioses Vietnam-Laos cultivées par les générations de dirigeants lao et vietnamiens.

Face aux changements et développements complexes et imprévisibles dans le monde et dans la région, aux tensions géopolitiques et économiques et aux catastrophes naturelles se produisent à l'échelle mondiale, affectant le développement des deux pays, le Laos et le Vietnam doivent toujours travailler côte à côte pour se développer, a-t-il affirmé.

Les deux pays doivent préserver pour toujours leur grande amitié, leur solidarité spéciale et leur coopération intégrale, à travers le renforcement de la coopération dans le travail du Parti, le travail du personnel et dans le domaine économique. En outre, les deux pays doivent également renforcer leur coopération dans la défense et la sécurité ainsi que dans la coopération socioculturelle.

L'Association d'amitié Laos - Vietnam promeut toujours la diplomatie populaire car elle constitue un moyen permettant aux peuples des deux pays de resserrer et d'approfondir leurs relations, continue à éduquer la jeune génération afin qu'elle comprenne la grande amitié entre les deux pays et la nécessité de préserver les relations Laos - Vietnam pour un développement commun, a-t-il conclu.

VNA/CVN