Vietnam et Cambodge poursuivent leurs efforts pour approfondir les liens bilatéraux

Sur l'invitation du roi du Cambodge Norodom Sihamoni, le président vietnamien Tô Lâm effectue une visite d'État au Cambodge les 12 et 13 juillet, dans le cadre de son premier voyage à l'étranger après son élection à la présidence du pays. La visite affirme une fois de plus que le Parti et l'État du Vietnam attachent toujours de l'importance au renforcement et à la consolidation des relations de solidarité, d'amitié et de coopération entre les pays voisins, dont le Cambodge.

>> Opportunité de renforcer les relations entre le Vietnam et le Cambodge

>> Renforcer l’amitié traditionnelle et la coopération intégrale Vietnam - Cambodge

Photo : VNA/CVN

C’est ce qu’a déclaré Nguyên Huy Tang, ambassadeur du Vietnam au Cambodge, lors d’une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Phnom Penh, au seuil de la visite.

Selon le diplomate, cette visite d'État du président Tô Lâm continue à consolider, cultiver, élargir, renforcer et approfondir les relations entre les deux pays selon la devise "Bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération intégrale, durable et à long terme".

Ces dernières années, les relations Vietnam - Cambodge ont enregistré de nombreux résultats remarquables dans de nombreux domaines tels que la sécurité, la défense, l'économie, le commerce, l'éducation, la formation, les sciences et les technologies, la culture et la santé... En outre, les relations de coopération entre les ministères, les branches, les organes législatifs, les localités et les organisations sociopolitiques ont également connu des changements substantiels.

Dans les années à venir, à côté des difficultés, les relations Cambodge - Vietnam auront de nombreuses opportunités pour continuer à se développer, a estimé l'ambassadeur. Selon le diplomate, outre les domaines de coopération traditionnels, les deux parties continuent à élargir leur coopération dans d'autres domaines, notamment la haute technologie, la technologie numérique, la technologie propre, la technologie verte, la transformation numérique, le tourisme...

Concernant les questions prioritaires dans les relations bilatérales dans les temps à venir, selon l'ambassadeur, les deux parties doivent continuer à maintenir et à promouvoir de bonnes relations politiques ; saisir les opportunités et surmonter les défis pour créer de réels changements dans la coopération dans tous les domaines, en mettant un accent particulier sur la promotion de la coopération économique et en faisant en sorte que la coopération économique devienne un nouveau moteur des relations entre les deux pays.

De même, le Vietnam et le Cambodge doivent continuer à maintenir et promouvoir la coopération dans les domaines de la sécurité, de la défense et de la diplomatie pour assurer un environnement pacifique et stable pour le développement de chaque pays ; se consulter régulièrement dans les mécanismes multilatéraux, les forums régionaux et internationaux.

Enfin, les deux parties doivent accélérer la coopération entre les ministères, les branches, les organes législatifs, les localités et les organisations sociopolitiques sans oublier de prêter attention à la sensibilisation des peuples des deux pays, en particulier de la jeune génération, sur la tradition de solidarité et d'amitié entre les deux pays.

VNA/CVN