La visite du président Tô Lâm contribuera à renforcer les liens Vietnam - Laos

Le président Tô Lâm effectuera une visite d'État au Laos les 11 et 12 juillet, son premier voyage à l'étranger depuis son entrée en fonction, démontrant la priorité absolue du Vietnam de consolider et d'entretenir la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale avec la nation voisine.

Photo: VNA/CVN

Le vice-président du Comité de coopération Laos - Vietnam, Viengsavanh Vilayphone, a déclaré que la visite créerait une opportunité pour les présidents des deux pays et de nombreux autres dirigeants lao d'examiner et d'évaluer les liens de coopération entre les deux Partis et deux États lors de ces derniers temps, d'échanger des points de vue et de parvenir à un consensus sur les orientations, les politiques et les mesures visant à renforcer les relations bilatérales de manière plus profonde et plus efficace en 2024 et dans les années suivantes.

Le soutien du Vietnam à l'économie et à de nombreux autres secteurs revêt une signification importante pour le gouvernement et le peuple lao, ajoutant que le Laos ouvre toujours ses portes aux entreprises vietnamiennes, y compris aux entreprises privées dotées de capacités financières, scientifiques, technologiques et compétitives, a-t-il déclaré. Le Laos reste à ce jour le plus grand bénéficiaire des investissements vietnamiens à l'étranger, ajoutant que les projets du Vietnam ont aidé le Laos à prendre soin de ses résidents, en particulier ceux vivant dans les zones reculées et frontalières.

En plus de générer des revenus et d'améliorer les moyens de subsistance locaux, les entreprises vietnamiennes ont contribué à resserrer la solidarité particulière entre les deux nations, a-t-il souligné.

L'an dernier, l'Académie politique de la Police lao, un cadeau du Parti, du gouvernement et du ministère vietnamien de la Sécurité publique avait été remis au Laos. Il s'agissait d'un projet exemplaire dans la coopération bilatérale, a ajouté Viengsavanh Vilayphone.

Au cours de son séjour au Laos, le président vietnamien assistera à la signature et à l'échange de divers documents facilitant les opérations commerciales des entreprises vietnamiennes au Laos, a-t-il déclaré, ajoutant que la partie lao s'attend à davantage d'investissements vietnamiens dans le pays après sa visite.

La visite du président Tô Lâm au Laos devrait renforcer les liens spéciales entre le Vietnam et le Laos, contribuant activement à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement durable dans la région et le monde.

VNA/CVN