La visite du président vietnamien Tô Lâm au Laos hisse les liens bilatéraux à une nouvelle hauteur

Photo : VNA/CVN

Le fait que le Laos est le premier pays auquel le président Tô Lâm accorde sa toute première visite montre l’estime et la priorité particulières portées par le Vietnam au Laos, a souligné l’ambassadrice à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Cette visite revêt une signification très importante et profonde. Il s’agit non seulement d’un événement diplomatique majeur, mais aussi d’une manifestation vivante de l’amitié particulière et de la coopération intégrale entre le Laos et le Vietnam, a-t-elle déclaré.

Le Laos et le Vietnam sont de bons voisins l’un pour l’autre et que la relation de grande amitié, de solidarité particulière entre les deux pays a été fondée par le président vietnamien Hô Chi Minh et les présidents lao Kaysone Phomvihane et Souphanouvong et cultivée par les générations de dirigeants et de peuples vietnamiens et lao, a-t-elle indiqué.

Selon la diplomate lao, le Laos et le Vietnam ont déployé des efforts continus pour promouvoir leur coopération dans de nombreux domaines tels que le commerce, l’investissement, l’agriculture et le développement des infrastructures.

Les échanges commerciaux n’ont cessé de croître, de même que les investissements avec de nombreux grands projets vietnamiens au Laos, notamment dans les domaines de l’énergie, des minéraux et de l’agriculture, lesquels ont contribué au développement économique du Laos et ont créé de nombreus emplois.

Durant la prochaine visite, les deux présidents évalueront les liens entre les deux pays ces derniers temps, rechercheront les solutions aux difficultés et obstacles et définiront les orientations des relations dans les temps à venir, dans le but de promouvoir davantage la coopération intégrale entre les deux pays, a-t-elle fait savoir.

Dans le contexte régional et mondial de plus en plus compliqué qui impacte tous les pays du monde, y compris le Vietnam et le Laos, nous devrons renforcer la grande relation, l’amitié particulière et la coopération intégrale vietnamo-lao, nos entraider pour surmonter les difficultés et développer ensemble nos deux pays, a-t-elle plaidé.

Photo : VNA/CVN

En 2024, le Laos assume sur le thème "ASEAN : renforcer la connectivité et la résilience". L’accent est mis sur le renforcement de la cohésion économique, la promotion de l’autonomie et le rôle central de l’ASEAN dans la résolution des défis géopolitiques et économiques.

Le Vietnam joue un rôle important dans le renforcement de la solidarité et de la centralité de l’ASEAN. La croissance économique rapide du Vietnam a contribué au développement économique global de l’ASEAN. Le Vietnam soutient activement la présidence lao de l’ASEAN, démontrant les relations étroites entre les deux pays, a poursuivi la diplomate.

La visite du président Tô Lâm souligne l’importance de la solidarité, de l’autonomie et de la coopération régionale de l’ASEAN, dans lesquelles le Vietnam joue un rôle important dans ces efforts, a conclu l’ambassadrice.

VNA/CVN