Le Vietnam, un pays multiconfessionnel

On se trouvait donc au 244, rue du 3 février, dans le 10e arrondissement de la mégapole du Sud, dans un lieu de culte connu et fréquenté. La pagode avait été édifiée en 1964.

À l’origine, à cet emplacement s’élevait un stupa de 7 étages aux décors sculptés dans le style traditionnel vietnamien. En 2014, la pagode a été rénovée et le stupa a été remplacé par un monument de 13 étages et d’une hauteur de 63 m.

Le 31 octobre 2015, l’Église bouddhique vietnamienne de Hô Chi Minh-Ville avait organisé une cérémonie de prière pour couler un bronze du Bouddha Shakyamuni de 7,5 m de haut et pesant 35 tonnes. En 2017, les travaux ont été achevés.

Le Vietnam garantit toujours la liberté de religion et de croyance comme l’avait initié le Président Hô Chi Minh, le 3 septembre 1945, lors de la première réunion du Conseil du gouvernement, en abordant six problèmes urgents à résoudre dont la question religieuse.

“Il affirma ce jour-là la politique de liberté de croyance et d’unité des religions”. Après quatre modifications de la Constitution du Vietnam, “le droit à la liberté de religion ou de croyance a toujours été exprimé et affirmé”. Grâce aux conditions favorables offertes par l’État, des lieux de culte des différentes religions ont été rénovés ou construits.

On sait aussi que “l’État vietnamien crée toujours les conditions nécessaires à la pratique normale des activités religieuses de tous les cultes” (anniversaire de Bouddha -Vesak- pour le bouddhisme, Noël et Pâques pour le catholicisme et le protestantisme...).

De plus, les activités et relations internationales des organisations religieuses sont soute-nues par l’État. “En juillet 2023, le Vietnam et le Saint-Siège ont élevé leurs relations au niveau de la représentation permanente au Vietnam par la signature d’un accord sur le règlement de fonctionnement du représentant résident et du bureau de représentation permanente du Saint-Siège au Vietnam”.

“Actuellement, le pays compte plus de 26,5 millions de fidèles religieux, soit 27% de la population”. Ces chiffres devraient suffire à faire taire toutes les forces hostiles au Vietnam et ailleurs.

Allons en paix !

Hervé Fayet/CVN