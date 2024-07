Parti

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong est un leader révolutionnaire inspirant

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong, a consacré toute sa vie à la cause révolutionnaire du Parti et au bonheur du peuple vietnamien.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong est un leader révolutionnaire inspirant qui a promu l’esprit révolutionnaire vietnamien et contribué au développement du socialisme au Vietnam à l’ère moderne.

C'est ce qu'a affirmé le secrétaire général du Parti communiste du Sri Lanka, le Dr. G. Weerasinghe, dans une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information, le 20 juillet.

Le Parti communiste du Sri Lanka exprime ses plus sincères condoléances au Parti communiste du Vietnam (PCV), à tous les membres du Parti et au peuple vietnamien pour le décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Selon M. Weerasinghe, le secrétaire général Nguyên Phu Trong considère la protection des fondements idéologiques du Parti comme une question vitale pour la direction du Parti, un facteur garantissant le développement réussi du pays et une mission urgence, régulière et à long terme de tout le Parti.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong persévère toujours dans son leadership et ses lignes directrices, protégeant le peuple, protégeant l'État de droit socialiste vietnamien, le Renouveau (Dôi moi), les intérêts nationaux et préservant la paix et la stabilité pour le développement.

Sous la direction du Parti communiste vietnamien, dirigé par le secrétaire général Nguyên Phu Trong, le Vietnam est devenu l'un des pays au développement le plus rapide d'Asie, a-t-il estimé.

Estimant les contributions du secrétaire général Nguyên Phu Trong au développement des relations entre le Vietnam et d'autres pays, M. Weerasinghe a déclaré que le Vietnam prônait l'élargissement des relations et la promotion de la coopération avec les Partis communistes et ouvriers et les forces politiques et sociales internationales. Le Vietnam soutient fermement le renforcement des relations d’amitié et de la coopération internationale dans tous les domaines, sans confrontation ; le règlement des désaccords et des différends internationaux par des moyens pacifiques, sans recourir à la force ni menacer de recourir à la force et promeut le droit international et le multilatéralisme.

Le Parti communiste du Sri Lanka apprécie hautement le secrétaire général Nguyên Phu Trong pour la promotion de la "diplomatie du bambou", évoquant l'image d'un bambou robuste mais résistant sous la pression. Cette doctrine diplomatique trouve son origine dans la pensée de Hô Chi Minh. Le PCV et son secrétaire général Nguyên Phu Trong continuent de développer la pensée et d'apporter la prospérité au Vietnam, aujourd'hui l'un des pays à la croissance la plus rapide au monde.

