Un responsable lao souligne la signification historique des Accords de Genève 1954

Le chef adjoint de la Commission de la sensibilisation et de l’entraînement du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et rédacteur en chef du journal Pasaxon (Peuple) du Laos, Vanxay Tavinyan, a souligné la signification historique et le rôle du Parti communiste du Vietnam (PCV) et de la diplomatie révolutionnaire du Vietnam dans la signature des Accords de Genève 1954, contribuant à mettre fin à la guerre au Vietnam.

La signature des Accords de Genève constituait une étape historique importante dans la lutte longue et ardue du peuple vietnamien pour la liberté et l’indépendance nationale au XXe siècle, a déclaré M. Tavinyan, lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

La signature des Accords de Genève contribuait ainsi à construire le socialisme au Nord et à mener la lutte pour la libération au Sud et la réunification nationale, a-t-il indiqué. Cela témoigne non seulement la position du Vietnam en tant qu’un pays indépendant, démocratique et épris de paix, mais montre également l'intelligence, les qualités et le patriotisme d'une nation courageuse, héroïque qui a défendu avec succès son intégrité territoriale et a rétabli la paix en Indochine, a-t-il poursuivi.

M. Tavinyan a affirmé que la signature des Accords de Genève 1954 constituait la victoire du patriotisme, de la voie révolutionnaire juste du Président Hô Chi Minh, de la diplomatie révolutionnaire du Vietnam sur la scène internationale. La signature des Accords de Genève est aussi une victoire de la solidarité internationale, aussi la victoire de la solidarité internationale, a-t-il ajouté.

Le rédacteur en chef du journal Pasaxon a salué les réalisations obtenues par le Vietnam pendant plus de 30 ans de mise en oeuvre du Renouveau, avec les leçons historiques, y compris celles tirées de la Conférence de Genève de 1954.

Il a salué le leadership du PCV lors de la lutte contre les colonialistes qui a culminé avec la victoire bouleversante de Diên Biên Phu en 1954.

Avec la Victoire de Diên Biên Phu, les Accords de Genève ont mis fin à l'ancien régime colonial qui a duré près de 100 ans au Vietnam, a-t-il estimé, le décrivant comme une victoire commune des trois pays d'Indochine que sont le Vietnam, le Laos et le Cambodge et les personnes éprises de paix du monde entier.

En tant que premier traité international multilatéral auquel le Vietnam a participé, mené des négociations et signé, les Accords de Genève ont affirmé le rôle du pays sur la scène internationale, a-t-il déclaré, ajoutant qu'au cours des négociations, le Vietnam avait continuellement reçu le soutien d'amis internationaux, notamment du Laos et du Cambodge ainsi que d'autres pays socialistes et des personnes éprises de paix du monde entier.

M. Tavinyan a également souligné les contributions actives et responsables du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens aux efforts internationaux pour la paix, l'indépendance, la démocratie et le progrès dans le monde.

VNA/CVN