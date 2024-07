L'Ordre de l'Étoile d'or reconnaît les contributions spéciales du SG Nguyên Phu Trong au Vietnam

>> Le secrétaire général Nguyên Phu Trong, un dirigeant aimé du peuple

>> Souvenirs inoubliables concernant le secrétaire général Nguyên Phu Trong dans le cœur d’un artiste au Royaume-Uni

Photo: VNA/CVN

S’agissant du rôle et des contributions du secrétaire général (SG) du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong, au Parti, à l'État et au peuple du Vietnam, le Professeur Carl Thayer a déclaré que durant sa direction au Parti, Nguyên Phu Trong avait réalisé de grandes réalisations, notamment la campagne de lutte contre la corruption qu'il avait lancée et poursuivie jusqu'à présent.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a déclaré qu'"il n'y a pas de zone interdite ni d'exception dans la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines," et la réalité montre que la campagne de lutte contre la corruption lancée par lui-même a éliminé de nombreux fonctionnaires corrompus et poursuivi la responsabilité de dirigeants même aux plus hauts niveaux, a-t-il rappelé.

Le professeur Carl Thayer a affirmé que grâce à la campagne de lutte contre la corruption de Nguyên Phu Trong, le Vietnam avait réalisé des progrès significatifs et encourageants dans l'élimination de la corruption.

Carl Thayer a également estimé que cette campagne n'était qu'une partie d'un projet plus vaste du secrétaire général Nguyên Phu Trong, qui consistait à édifier et à rectifier le Parti, à amener des personnes vertueuses et talentueuses dans les rangs de la direction du Parti, et à éliminer ceux qui ne méritent plus la confiance du peuple.

Le professeur australien a affirmé que l’édification du Parti était une tâche sans fin et Nguyên Phu Trong semblait consacrer presque toute sa vie à le faire. Il a constaté que le secrétaire général avait modifié de nombreux règlements du Parti, indiqué clairement les orientations d'action et souligné que le Vietnam était un État de droit dirigé par le Parti communiste.

En outre, Carl Thayer a estimé que le leader du Parti, Nguyên Phu Trong, avait apporté des contributions précieuses à la politique étrangère du Vietnam, précisant qu’il avait construit la légitimité et la réputation du Parti communiste du Vietnam et de son chef lors de rencontres avec des dirigeants de pays du monde entier.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a rencontré le président américain Joe Biden, le président russe Vladimir Poutine, le président chinois Xi Jinping, le Premier ministre indien Narendra Modi..., et dans les déclarations communes publiées à l'issue de ces rencontres, tous les pays ont exprimé leur respect pour le système politique du Vietnam.

Selon Carl Thayer, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a laissé une empreinte marquante dans le domaine diplomatique en utilisant le terme "diplomatie du bambou," la plante qui a des "racines solides, tiges molles, branches et feuilles flexibles", pour décrire l'approche de la politique étrangère du Vietnam qui consiste à "avoir plus d'amis, moins d'ennemis".

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong était déterminé à défendre le socialisme au Vietnam, l'indépendance et l'autonomie, mais il était également très pratique pour promouvoir les intérêts nationaux.

Le professeur Carl Thayer a souligné que le Vietnam avait pris de nombreuses décisions importantes ces derniers temps, notamment le renforcement et l'élévation des relations avec la République de Corée, les États-Unis, le Japon et l'Australie au niveau de partenariat stratégique intégral.

Concernant les relations entre l'Australie et le Vietnam, le professeur Carl Thayer a déclaré que ces liens recevaient le soutien des deux principaux partis du système politique australien et que cela était considéré comme un exploit culminant, en raison de la convergence des intérêts des deux pays. Et il est impossible de ne pas mentionner les contributions positives d'un grand nombre de personnes d'origine vietnamienne vivant, travaillant et étudiant en Australie aux relations bilatérales, a-t-il conclu.

VNA/CVN