Le secrétaire général Nguyên Phu Trong, leader promouvant la diplomatie du bambou

Cho Chul Hyeon, auteur du livre Le Secrétaire général du Vietnam Nguyên Phu Trong - premier ouvrage étranger sur le leader du Parti communiste du Vietnam (PCV), a apprécié son rôle et ses contributions au Parti, à l’État et au peuple du Vietnam, notamment dans la promotion de la diplomatie du bambou.

Photo: VNA/CVN

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong était un excellent disciple du Président Hô Chi Minh et a consacré toute sa vie pour la prospérité de son pays et le désir d'honorer la position du Vietnam et de son peuple. Depuis son adhésion au PCV en décembre 1967, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a consacré toute sa vie à la cause de l’édification du Parti, a déclaré Cho Chul Hyeon, exprimant ses condoléances les plus sincères suite au décès du leader du PCV.

Selon l'auteur sud-coréen, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a constamment réfléchi et recherché des moyens pour faire du PCV un parti attaché au peuple vietnamien, proche du peuple vietnamien. Le secrétaire général Nguyên Phu Trong est devenu un penseur du communiste avec des théories profondes. Il a développé la théorie de la supériorité du socialisme d'une manière facile à comprendre, facile à toucher le cœur des gens et très humaine.

Cho Chul Hyeon a également souligné les empreintes du secrétaire général Nguyên Phu Trong dans la lutte contre la corruption, lesquelles sont cohérentes avec le projet d’édification et de rectification du PCV, la plus haute organisation dirigeante du Vietnam. En tant que dirigeant, le secrétaire général a déployé de gros efforts pour attirer les investissements étrangers en promouvant l'image d'un Vietnam transparent qui maintient un taux de croissance économique élevé pendant plusieurs années, a-t-il indiqué.

En outre, la diplomatie du bambou initiée par le secrétaire général Nguyên Phu Trong est également très appréciée sur la scène internationale. Les présidents américain, chinois et russe se sont tous rendus au Vietnam ces derniers temps et ont mené des activités diplomatiques de haut niveau, attirant une grande attention du monde entier. Grâce à ces événements diplomatiques importants, de nombreux résultats positifs de coopération ont été obtenus, renforçant le prestige et la position du Vietnam.

Poursuivant la mise en œuvre de la diplomatie du bambou, le Vietnam absorbera sélectivement la civilisation avancée du monde sur la base de l’héritage des traditions culturelles nationales, a ajouté l’auteur sud-coréen.

VNA/CVN