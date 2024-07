Parti

La Chine apprécie les contributions du secrétaire général Nguyên Phu Trong aux liens bilatéraux

L'Agence Vietnamienne d'Information a interviewé l'ambassadeur de Chine au Vietnam, Xiong Bo, à la suite du décès du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong, le 19 juillet 2024 à 13h38, à l'âge de 80 ans, à l'Hôpital militaire central 108 (Hanoï), des suites de son âge avancé et de sa maladie grave, malgré les soins dévoués du Parti, de l’État, des professeurs et médecins et de sa famille, selon le Conseil professionnel pour la protection de la santé des cadres centraux.

Comment évaluez-vous le rôle et les contributions du secrétaire général Nguyên Phu Trong à la cause révolutionnaire du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens ? Ces dernières années, les efforts de lutte contre la corruption, d'édification et de rectification du Parti au Vietnam ont obtenu de nombreux succès notables. Comment estimez-vous le rôle du secrétaire général Nguyên Phu Trong dans cette question ?

Tout d'abord, je suis profondément attristé et je tiens à exprimer mes condoléances les plus sincères suite au décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong. Le Comité central du Parti communiste chinois (PCC) a immédiatement envoyé un message de condoléances au Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), en hommage au secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong est un fervent adepte du marxisme et un grand dirigeant du PCV et du peuple vietnamien. Il a été élu secrétaire général du Comité central du PCV lors des XIe, XIIe et XIIIe Congrès du Parti et jouissait d'un grand soutien et d'une grande affection du peuple vietnamien. Il a accordé une grande importance à la combinaison du marxisme et de la cause révolutionnaire du Vietnam. Au cours des dix dernières années, il a conduit le Parti, le gouvernement et le peuple vietnamiens à apporter d'importantes contributions au développement de la cause socialiste du Vietnam. Le secrétaire général Nguyên Phu Trong est non seulement un politicien exceptionnel, mais aussi un grand théoricien, avec une compréhension profonde et lucide de la nécessité pour le Vietnam de persister dans la direction du Parti et de suivre résolument la voie socialiste. Il m'a laissé une impression profonde.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a attaché une grande importance au renforcement de la lutte contre la corruption et au travail de construction et de rectification du Parti. Notamment depuis le XIIIe Congrès du Parti et le Comité central du PCV, il a promu la lutte contre la corruption avec une attitude "sans compromis" et obtenu de nombreux résultats importants, assurant fermement le maintien de la sécurité et de l'ordre social et suivant la voie socialiste adaptée à la situation de son pays.

Ces dernières années, le Vietnam a misé sur sa traditionnelle "diplomatie du bambou" qui porte les caractères du bambou vietnamien doté de racines solides, d'un tronc robuste ainsi que de branches souples et flexibles. Selon vous, quel rôle joue le secrétaire général Nguyên Phu Trong dans la théorisation et la mise en œuvre de cette doctrine diplomatique ?

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a proposé de mettre en œuvre avec persévérance la "diplomatie du bambou", en mettant l'accent sur les "racines solides", c'est-à-dire la nécessité de persévérer dans la direction du Parti et de suivre résolument la voie socialiste.

En même temps, il faut être flexible dans les stratégies, tout en maintenant fermement l'indépendance et l'autonomie, et développer activement des relations d'amitié avec les pays du monde entier.

Sous la direction du Comité central du Parti dirigé par le secrétaire général Nguyên Phu Trong, la diplomatie vietnamienne a enregistré des réalisations importantes, comme il a dit : "Notre pays n'a jamais eu la fortune, le potentiel, le prestige et la position internationaux qu'il possède aujourd'hui'".

Nous constatons que la diplomatie vietnamienne met l'accent sur le développement prioritaire des relations avec les pays voisins, les grandes puissances et les partenaires traditionnels. En même temps, le Vietnam soutient fermement le véritable multilatéralisme, attache de l'importance à la protection de l'équité et de la justice internationales, s'oppose à la politisation des questions de droits de l'homme et à l'ingérence dans les affaires intérieures des autres pays. La Chine apprécie cela.

Quelles sont vos remarques sur l'empreinte laissée par le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, dans les liens sino-vietnamiens ? Lors de la visite fin 2023 au Vietnam du secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois Xi Jinping, les deux parties ont établi un "nouveau positionnement" pour les relations bilatérales, élevant le partenariat de coopération stratégique intégral et construisant une communauté d'avenir partagé de portée stratégique. Comment évaluez-vous les contributions du secrétaire général vietnamien à cet événement important ?

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong est un camarade proche et un ami sincère du PCC et du peuple chinois, un héritier et un développeur de l'amitié traditionnelle "à la fois de camarades et de frères" entre les deux Partis et les deux pays. Depuis son entrée en fonction en tant que secrétaire général, Nguyên Phu Trong a apporté une contribution significative à la promotion du développement des relations entre la Chine et le Vietnam. En particulier, il y a eu trois visites mutuelles historiques avec le secrétaire général Xi Jinping, au cours desquelles ils ont ensemble orienté le développement des relations entre les deux Partis et les deux pays Chine - Vietnam dans la nouvelle ère, jouant un rôle important et irremplaçable.

Au cours de ces deux dernières années, le secrétaire général Nguyên Phu Trong s'est rendu en Chine juste après le XXe Congrès national du PCC et a accueilli chaleureusement la visite d'État du secrétaire général Xi Jinping au Vietnam à la fin de l'année dernière. Les secrétaires généraux des deux Partis ont ensemble déclaré la construction d'une communauté d'avenir partagé Chine - Vietnam revêtant une importance stratégique, définissant un nouveau positionnement pour les relations bilatérales dans la nouvelle ère, promouvant les relations entre les deux Parties et les deux pays à un nouveau sommet historique. Nous l'apprécions et ne l'oublierons jamais.

Pourriez-vous partager vos impressions sur le secrétaire général Nguyên Phu Trong ? Laquelle est la plus profonde ?

Je suis ambassadeur de Chine au Vietnam depuis plus de cinq ans et j'ai reçu un grand soutien et une grande assistance de la part du secrétaire général Nguyên Phu Trong. Après avoir pris mes fonctions en 2018, j'ai eu l'honneur de présenter mes lettres de créance au secrétaire général et président Nguyên Phu Trong. C'est la première fois que le secrétaire général Nguyên Phu Trong reçoit un ambassadeur étranger pour lui présenter ses lettres de créance après avoir accédé au poste de président.

Depuis lors, je l'ai rencontré à plusieurs reprises et j'ai eu l'occasion d'écouter ses opinions importantes et profondes sur le développement des relations entre les deux Partis et les deux pays Chine - Vietnam.

L'événement qui m'a le plus impressionné a eu lieu le 25 août 2023. À l'invitation du secrétaire général Nguyên Phu Trong, je l'ai accompagné lors de la visite au poste frontalier de Huu Nghi dans la province de Lang Son, située à la frontière entre les deux pays. Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a réitéré à plusieurs reprises que le poste frontalier de l'amitié Vietnam - Chine est unique au monde, diffusant un message important aux peuples des deux pays et à la communauté internationale selon lequel l'amitié traditionnelle Chine - Vietnam est unique. Ici, nous avons replanté un arbre du souvenir Vietnam - Chine. Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a déclaré très affectueusement : "Cet arbre de l'amitié a une racine solide comme les relations vietnamo-chinoises. Sous la garde des peuples des deux pays, il deviendra sûrement fort et sain". Les efforts personnels du secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, pour promouvoir l’amitié traditionnelle entre les deux pays m'ont extrêmement touché.

Merci Monsieur l'ambassadeur !

VNA/CVN