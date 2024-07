Parti

Le SG Nguyên Phu Trong, un homme politique éminent, un leader exemplaire

Le ministre lao des Technologies et de la Communication et président de l'Association d'amitié Laos - Vietnam, académicien et Pr-Dr Boviengkham Vongdara, a estimé que le secrétaire général Nguyên Phu Trong était un homme politique éminent, un scientifique exceptionnel, un professeur et un leader exemplaire.

Samedi 20 juillet, dans une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d’Information, M. Vongdara a estimé que les livres écrits par le secrétaire général Nguyên Phu Trong constituaient un patrimoine inestimable, démontrant son intérêt et ses contributions au développement du Vietnam, à la lutte contre la corruption. "Ce sont là les grandes et inestimables contributions du secrétaire général Nguyên Phu Trong", a-t-il dit.

Nguyên Phu Trong est également très intéressé par le développement des ressources humaines et le domaine de la culture. Dans un article publié à l'occasion du 94e anniversaire de la fondation du Parti communiste vietnamien, le secrétaire général a affirmé la nécessité de promouvoir la solidarité sous le drapeau sage du Parti et de prêter attention au travail du personnel, a-t-il ajouté.

Dans les relations étrangères et de la diplomatie internationale, Nguyên Phu Trong a dirigé la mise en œuvre de la "diplomatie du bambou" car le bambou est le symbole national du Vietnam et on retrouve cet arbre dans tous les villages vietnamiens. Selon l'académicien Vongdara, cette politique est conforme aux instructions enseignées autrefois par le Président Hô Chi Minh.

M. Vongdara a affirmé que le secrétaire général était très intéressé par l'établissement de relations avec les pays du monde et accordait en même temps une attention particulière aux relations de grande amitié, de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples Laos - Vietnam.

En partageant ses impressions personnelles à l'égard du secrétaire général Nguyen Phu Trong, M. Vongdara s'est déclaré se toujours souvenir de ses conseils adressés aux dirigeants laos, selon lesquels le plus important est de s'entraider pour élaborer des lignes directrices, de s'entraider dans les stratégies, de s'entraider pour développer les ressources humaines pour mettre en œuvre les stratégies. Le Laos et le Vietnam s’entraident ensemble non seulement par l'amitié mais aussi par la fraternité au sein d'une famille, a-t-il rappelé la parole du feu leader du Parti communiste du Vietnam.

Enfin, M. Vongdara a souligné que le secrétaire général Nguyên Phu Trong était le noyau de direction dans la lutte contre la corruption, le noyau de direction dans le travail de rectification et de construction du Parti puissant et le noyau de concentration de la solidarité du peuple pour son intérêt.

