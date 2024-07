Les Accords de Genève, un jalon glorieux de la diplomatie vietnamienne

>> Les Accords de Genève marquent une étape importante dans l'histoire mondiale et du Vietnam

>> Un expert français affirme l'importance militaire et politique des Accords de Genève

L'article affirme qu'avec l’accord préliminaire de 1946 et l'Accord de Paris de 1973, les Accords de Genève de 1954 ont constitué un jalon d’or de la diplomatie révolutionnaire du Vietnam, portant les empreintes distinctives de la pensée, du style et de l'art diplomatiques de Hô Chi Minh. C’était également une preuve éclatante de la "diplomatie du bambou" du Vietnam.

Selon l’article, la Victoire de Diên Biên Phu et les Accords de Genève ont inspiré les nations opprimées du monde entier à se lever pour l'indépendance et la liberté. Par la suite, de nombreux pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine ont obtenu leur indépendance par divers moyens. Les mouvements prônant la paix, l’indépendance nationale, la démocratie et le progrès social ont prospéré et se sont considérablement développés. Entre 1954 et 1964, 17 pays africains ont obtenu leur indépendance et jusqu’en 1967, la France a été contrainte d' «accorder» l'indépendance à la plupart de ses colonies.

Dans un autre article du même jour, Resumen Latinoamericano a rendu compte d'un séminaire scientifique sur les Accords de Genève de 1954, organisé par le ministère vietnamien des Affaires étrangères, en collaboration avec le ministère vietnamien de la Défense et l’Académie des sciences sociales du Vietnam.

Le ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son a déclaré lors du séminaire que le processus de négociation, de signature et de mise en œuvre des Accords de Genève constituait un manuel contenant de précieuses leçons de diplomatie, mettant en valeur les caractéristiques uniques de la doctrine diplomatique et de la politique étrangère du Vietnam. Ces leçons ont ensuite été appliquées de manière créative et développées lors des négociations, de la signature et de la mise en œuvre de l’Accord de Paris en 1973, ainsi que dans la construction, le développement et la défense de la nation aujourd’hui, a-t-il affirmé.

Nguyên Xuân Thang, membre du Bureau politique, directeur de l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh, président du Conseil théorique central, a déclaré que la Victoire historique de Diên Biên Phu et le succès de la Conférence de Genève étaient des réalisations du peuple vietnamien, de la grande union nationale, avec le soutien et l'assistance des amis internationaux, dont les Français progressistes et les pays coloniaux.

VNA/CVN