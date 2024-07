Les Accords de Genève marquent une étape importante dans l'histoire mondiale et du Vietnam

La signature des Accords de Genève sur l'Indochine il y a 70 ans a marqué une étape importante dans l'histoire du monde en général et du Vietnam en particulier, selon David Fernandez Puyana, ambassadeur de la Délégation permanente de l'Université pour la paix (UPEACE) auprès de l'Office des Nations unies et d'autres organisations internationales à Genève.

S'adressant à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) à l'occasion du 70e anniversaire de la signature des Accords de Genève, l'ambassadeur a déclaré que ceux-ci constituaient une étape importante dans le processus de mondialisation des Nations unies (ONU).

Le responsable a souligné que l'ONU a été fondée en 1945 avec seulement 54 pays indépendants, mais qu'elle compte aujourd'hui près de 200 pays membres.

Selon lui, ce processus représentait une partie de l'histoire du développement de l'ONU, qui est directement liée au colonialisme. Après les Accords de Genève, le système colonial s'est effondré et une série de pays colonialisés d'origine asiatique et africaine ont obtenu leur indépendance à la fin des années 1950 et au début des années 1960. Il s'agit d'un grand succès dans de nombreux pays, a-t-il commenté.

La Conférence de Genève sur l'Indochine a débuté le 8 mai 1954. Après 75 jours de négociations intenses avec 31 sessions, les Accords de Genève ont été signé avec des contenus directement liés au Vietnam, y compris le respect des États participants pour l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale du Vietnam, du Laos et du Cambodge, aucune ingérence dans les affaires intérieures de ces pays, un cessez-le-feu sur l'ensemble du champ de bataille d'Indochine et le retrait de l'armée de la coalition française d'Indochine, a-t-il souligné.

Un pays épris de paix

Commentant la stratégie diplomatique du bambou du Vietnam et la politique dite "Quatre non" du Vietnam, qui clarifient la neutralité du pays sans s'associer avec un pays pour s'opposer à un tiers, l'ambassadeur a souligné qu'il s'agit d'une nouvelle méthode diplomatique. Il a salué les politiques du Vietnam, en particulier celles visant à maintenir l'indépendance et l'autonomie, qui correspondent aux principes de l'ONU, donnant la priorité au dialogue et au règlement flexible des problèmes.

Malgré les défis, ces politiques montrent au monde que le Vietnam est un pays épris de paix qui attache toujours une grande importance au dialogue, a déclaré l'ambassadeur de l'UPEACE, le décrivant comme un modèle important dans la consolidation de la paix.

