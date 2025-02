Le Vietnam soutient les efforts de Cuba pour relever les défis

Le Vietnam accompagne et soutient toujours les efforts de Cuba pour surmonter les défis socio-économiques et sa juste lutte contre le blocus et les sanctions, a déclaré le membre du Politburo et président de la Commission de propagante, d'éducation et de mobilisation des masses du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Trong Nghia, lors de sa réception de l'ambassadeur cubain au Vietnam, Rogelio Polanco Fuentes, mardi 25 février à Hanoï.

Félicitant Rogelio Fuentes pour sa nomination comme nouvel ambassadeur de Cuba au Vietnam, Nguyên Trong Nghia, qui est également secrétaire du Comité central du Parti et président de sa Commission pour l'information, l'éducation et la mobilisation de masse, a exprimé sa conviction que dans son poste, le diplomate continuera à coordonner avec la partie vietnamienne pour mettre en œuvre efficacement les accords signés, renforçant ainsi davantage l'amitié traditionnelle et spéciale entre les deux partis et nations.

Il a souligné les étapes clés de la relation profonde et solide entre le Vietnam et Cuba, soulignant que les relations politiques et diplomatiques bilatérales n'ont cessé de prospérer.

La visite d'État à Cuba du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, en septembre 2024 a marqué une étape importante dans l'élévation des relations bilatérales à un nouveau niveau et l'ouverture de nouvelles directions pour la coopération économique, commerciale et d'investissement, a déclaré Nguyên Trong Nghia.

Rogelio Fuentes a exprimé sa gratitude aux dirigeants du Parti et de l'État vietnamiens, ainsi qu'à Nguyên Trong Nghia personnellement, pour leur attention particulière à la promotion des relations Vietnam - Cuba.

Cuba met en œuvre les accords conclus lors de la visite du dirigeant du Parti et de l'État vietnamiens à Cuba l'année dernière, a-t-il déclaré, notant que les relations bilatérales se trouvent désormais dans une période de développement global et durable.

En ce qui concerne les programmes signés, les déclarations conjointes et les accords, notamment ceux sur l'information, l'éducation et la mobilisation de masse, les deux responsables ont convenu de travailler ensemble pour mettre en œuvre efficacement les accords de coopération entre les deux partis dans la prochaine phase ; élargir le partage d'expériences dans la construction du Parti et le développement socio-économique ; et maintenir le mécanisme d'échanges réguliers de délégations.

Coopération dans divers domaines

Les deux parties coordonneront activement l'organisation de diverses activités politiques, économiques, culturelles et sociales pour sensibiliser les jeunes générations aux liens traditionnels entre les deux nations, renforcer la compréhension mutuelle et promouvoir une coopération pratique et efficace dans tous les domaines.

Elles renforceront et mettront en œuvre de manière substantielle l'accord de coopération entre la Commission d'information, d'éducation et de mobilisation de masse du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Département idéologique du Comité central du Parti communiste de Cuba (PCC) et renforceront la coopération dans la théorie politique, la protection des fondements idéologiques du Parti, ainsi que dans le journalisme, la culture et les arts.

En outre, les deux parties favoriseront une coopération efficace dans la publication d'ouvrages sur le Président Hô Chi Minh, le leader Fidel Castro et d'autres hauts dirigeants des deux pays en espagnol et en vietnamien, aidant ainsi les jeunes générations à mieux comprendre la relation spéciale entre les deux nations.

