Renforcement des relations de coopération entre le Vietnam et Cuba

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères (AE) Bùi Thanh Son s'est entretenu mercredi 19 février à Hanoï avec Bruno Rodríguez Parrilla, membre du Politburo du Parti communiste de Cuba et ministre des AE, en visite officielle au Vietnam du 18 au 20 février.

Photo : VNA/CVN

Lors de l'entretien, les deux parties se sont informées de la situation de chacun et ont discuté des orientations et mesures visant à renforcer leurs relations de solidarité, d'amitié spéciale et de coopération globale, ainsi que des questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a chaleureusement accueilli son homologue cubain, affirmant que le Vietnam accordait une importance particulière aux relations avec Cuba, le premier pays de l'hémisphère occidental à avoir établi des relations diplomatiques avec le Vietnam.

Bùi Thanh Son a affirmé que le Vietnam suivait toujours de près la situation à Cuba, exprimant sa confiance dans le fait que le Parti, l'État et le peuple cubains surmonteront toutes les difficultés et défis, poursuivront avec détermination la protection de la paix et le développement du pays, tout en renforçant le rôle et le prestige de Cuba sur la scène internationale.

Photo : VNA/CVN

Bruno Rodríguez Parrilla a exprimé sa joie de revenir au Vietnam et son admiration pour les réalisations importantes enregistrées par le Vietnam au cours de près de 40 ans de Renouveau, ainsi que le rôle et la position croissants du pays dans la région et sur la scène internationale. Il a affirmé que Cuba considérait le Vietnam comme un modèle de réussite et souhaitait partager des expériences avec le Vietnam dans de nombreux domaines.

Les deux parties ont convenu de renforcer leur coordination en multipliant les échanges de délégations à tous les niveaux et en mettant en œuvre efficacement les mécanismes et accords de coopération entre les deux Partis et deux États. Elles ont souligné l'importance de concrétiser les accords conclus lors de la visite d'État du secrétaire général et président Tô Lâm à Cuba en septembre 2024.

La coopération sera intensifiée dans des domaines prioritaires tels que le commerce, l'agriculture, l'énergie, la biotechnologie et la pharmacie.

En outre, les deux dirigeants ont convenu de collaborer étroitement à l'organisation des célébrations du 65e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam - Cuba en 2025. Ils ont aussi réaffirmé leur engagement à se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux, notamment aux Nations unies, afin de promouvoir la paix, la stabilité et le développement dans le monde.

VNA/CVN