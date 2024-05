Nations unies : un large soutien de l'ONU à l'adhésion de la Palestine

L'Assemblée générale des Nations unies a adopté vendredi 10 mai une résolution soutenant une adhésion pleine de la Palestine par 143 votes pour, 9 contre, dont les États-Unis et Israël, et 25 abstentions.

Cette résolution n'accorde pas à la Palestine le statut de membre à part entière de l'ONU, mais reconnaît sa qualification pour y adhérer.

"L'État de Palestine (...) devrait donc être admis en tant que membre" et l'Assemblée générale "recommande que le Conseil de sécurité réexamine favorablement la question", selon elle.

En adoptant cette résolution, l'AGNU améliore les droits de la Palestine au sein de l'organisation mondiale, mais ne lui accorde pas le droit de vote, ni de présenter sa candidature aux organes de l'ONU tels que le Conseil de sécurité ou le Conseil économique et social.

L'adhésion de la Palestine à part entière à l'ONU nécessite une recommandation du Conseil de sécurité.

Le projet de résolution, proposé par les Émirats arabes unis au nom de 22 pays arabes et coparrainé par quelque 65 pays, estime que "l'État de Palestine est qualifié pour adhérer aux Nations unies conformément à l'Article 4 de la Charte des Nations unies et devrait ainsi être admis".

Le représentant permanent des EAU à l'ONU, Mohamed Abouchahab, s'est adressé à l'Assemblée générale avant le vote, soulignant que le droit de la candidature de la Palestine était largement reconnu.

"La grande majorité des pays présents à l'Assemblée générale sont pleinement conscients de la légitimité de la candidature palestinienne et de la justesse de sa cause, qui fait face à des tentatives acharnées de la supprimer et de la vider de son sens aujourd'hui", a-t-il déclaré.

Le diplomate a également estimé que l'adhésion de la Palestine à part entière enverrait un "message fort" en faveur de la solution à deux États, ajoutant que "l'obligation historique des Nations unies envers le peuple palestinien aurait dû être remplie depuis longtemps, mais il n'est jamais trop tard".

