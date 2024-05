La Ligue arabe salue la résolution de l'ONU en faveur de l'admission de la Palestine à l'ONU

Photo : AFP/VNA/CVN

"Le vote écrasant en faveur de la résolution indique clairement l'étendue de la volonté mondiale et la direction de l'opinion publique internationale", a déclaré M. Aboul-Gheit dans un communiqué publié par l'organisation panarabe basée dans la capitale égyptienne, Le Caire.

Vendredi 10 mai, l'AGNU a adopté à une écrasante majorité une résolution déclarant l'éligibilité de la Palestine à devenir membre à part entière des Nations unies.

Adoptée par 143 voix pour, neuf contre (dont celles des États-Unis et d'Israël), et 25 abstentions, la résolution indique que "l'État de Palestine (...) devrait donc être admis comme membre" et "recommande au Conseil de sécurité de réexaminer favorablement la question".

Selon le chef de la Ligue arabe, cette décision "reflète la réalité de l'éligibilité de la Palestine à devenir un État indépendant, et envoie également le bon message aux Palestiniens à un moment où ils sont exposés à une véritable tragédie", faisant référence aux attaques israéliennes en cours contre la bande de Gaza assiégée.

Xinhua/VNA/CVN